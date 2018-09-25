Futbolcular maç mı seçiyor?

Yeni tasarım formasıyla sahaya çıkan bir G.Saray.

Ama deplasmanda kazanamama sorununu hâlâ çözememiş bir G.Saray. Tudor zamanından gelen bir hastalık devam ediyor. Son iki deplasman maçında yedi tane gol yedi. Hiç atamadı. Bu normal değil. Dört gün önce Lokomotif Moskova maçındaki G.Saray’dan eser yoktu sahada. Yürüyerek oynayan, mücadele etmeyen , yediği gole tepki vermeyen, teslim olmuş bir takım. Kısa süre arayla iki maç bu kadar farklı olur mu? Oyuncular maç mı seçiyor? Piyasa yapacaklarsa henüz erken!

Fatih Terim oyuncularıyla birlikte iki maçı izlesin. Sorunun ne olduğunu göreceklerdir. Bir maçta olan ritm ve tempo diğerinde yok. Bir maçta olan azim ve gayret diğerinde yok. Ne olduğunu bizim bilemediğimiz, Fatih Terim in hala çözemediği bir problem var. Ne olduğunu o bilir. Bildiğimiz Fatih Terim inde deplasmanda takımı kadar formsuz olduğu. Sinan Gümüş takıntısı var. Çocuğun yetenekleri sınırlı. Değişim oyuncusu. Mesela Emre Akbaba da şu haliyle değişim oyuncusu. Fiziksel yetersiz. Kalitesi ispatlanmış oyuncularda israr edilmeli. 80. dakikada 2-0 mağlupken Feguli oyuna niçin girer? Feguli değişim oyuncusu mudur? Haftalardır görev vermediği Muğdat kurtarıcı olabilir mi?

G.Saray’ın bir diğer merak ettiğim konusu, oynadıkları takımlarla ilgili analiz ve oyun plânlaması yapıp yapmadığı. Yapmadıklarını sanmıyorum diyeceğim. Ama süper kupa maçında G.Saray’a zor anlar yaşatan Manu’ya karşı hamle zamanlaması yapamayan bir Serdar vardı sahada. Tabi oyun içinde onu çözecek yetenekte olmayınca, bir delikten iki defa ısırılırsınız. Mesela dünyanın önemli defans oyuncularından Puyol, hiç tanımadığı en iyi forveti on dakikada çözerdi. En azından maçtan önce kafaca kendini hazırlamak lazım.

Lig henüz erken. Böyle bir ligde şampiyonluk ipini kolayca göğüslemek, istikrarınızı sürdürmekten geçer. Bir maç iyi diğeri kötü olunca, iş son haftalara kalıyor tabi ki. Bu seneki yarışın da geçen seneki gibi süreceği görünüyor.