"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

G.Saray bu oyunla Beşiktaş’ı yenemez

Said OKUR
27 Kasım 2017, Pazartesi
Ağır bir yenilgi sonrası, G.Saray içeride oynadığı Alanya maçını kayıpsız geçti.

Bu da teknik direktör İgor Tudor’un görev süresinin uzamasına neden oldu. Eğer taraftara “G.Saray bu maçtan puan kaybederse Tudor gidecek. Razı olur musun?” diye sorulacak olsa çoğunluk buna razı gelirdi.  Hâlâ geçen haftaki yanlışları konuşuluyor. Ligde çift forvetle oynanmaması gereken Başakşehir’e karşı inanılmaz şekilde takımını sabote eder gibi, çift forvetle oynatarak, G.Saray’ı aciz duruma düşüren Tudor, önümüzdeki hafta Beşiktaş’a kaybederse yine hedef adam olacak. Veya daha sonraki maçlarda gündeme gelecek. 

Çünkü Tudor camianın güvenini büyük ölçüde kaybetti. Maçtan sonra “Östersunds Avrupa Liginde gruptan nasıl çıktı. Madem rezil takımdı niye bizi elediğini anladınız mı?” diyor. Kendi takımının UEFA ve Süper Kupaları aldığından haberi yok galiba. Ostersunds takımını Avrupa’da kim tanıyor? Daha bu sene duyduk. Aslında yönetim, Avrupa Liginden elendiğinde Tudor’u göndermeliydi.  

Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle uzun zamandır oynamayan Yasin ve Selçuk ilk on birde sahadaydı. İkisi de iyi oynadı. Yasin bir gol ve bir asistle maçın adamı oldu. Alanyaspor’un önemli golcüsü Vagner Love sakatlığı yüzünden kadroda yoktu. Bu G.Saray için avantajdı. Maçın genelinde ama özellikle ikinci yarıda G.Saray maça hakimdi. Alanya’nın iki pozisyonu vardı. Onlar da ilginçtir, kafa vuruşlarından geldi. Rakip serbest vuruşlarda G.Saray kalesi  çok savunmasız. Ne yazık ki, kafa toplarına çözüm üretilmiş değil. 

Belhanda bu maçta gayretliydi ama neticeye etki edemiyor. Yani oyunda inisiyatif almaktan uzak. 10 numara oyuncu çok daha farklı olmalı. Heleki dünyanın sayılı 10 numaralarından Sneijder’den sonra onun yerini almak kolay değil elbette. Daha farklı olmalı. Birkaç defa belirtmiştim, stoper Maicon uzun pas huyundan vazgeçmeli. G.Saray’ın kadro yapısı hücuma oynayarak çıkacak yapıda. Maicon uzun paslar atınca oyun bozuluyor. Bir de G.Saray’ın sağ taraf işlerliği sol tarafta yok. Bunun sebebi kaliteli  sol bek olmaması. Bu mevki en acil takviye yapılacak yer. G.Saray’ın bu oyunu ise gelecek hafta Beşiktaş maçını kazanmaya yetmez.

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    272. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Ethem Bey Camii’nde görsel şölen

    Abluka Yemen'i susuz bıraktı

    ‘Resmî ideolojinin Birinci Şef’inin adına sığınıyorlar'

    Örtülü ittifak

    Kardak kayalıklarında sıcak saatler!

    Sırrı Rus arşivlerinden çözüldü

    Savcılarımız bu meselenin üstüne gidecek

    Arınç’tan imalarla dolu açıklama

    Komandolar tarafından didik didik aranıyorlar!

    "Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok''

    'Dini değerlerimizin terörle anılmasını kabul etmeyeceğiz'

    Yürek dağlayan Suriye raporu: Öldürülen kadınların yaklaşık 25 bini belgelendi

    'Bıktık, yeter artık'

    Diyarbakır'da ele geçirildi: 2 ton 800 kilogram!

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor

    İran'dan Avrupa'ya tehdit gibi uyarı

    Kanada'dan Yemen açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Büyük buluşma

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Hâkim ve savcılar cesur ve tarafsız olmak mecburiyetindedir-1
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İftiraları boşa çıkarmak için
    Yeni Asya'dan Size

    Zülfikar’dan sonra Tılsımlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyametten sonra dört büyük melek ne iş yapar?
    📷
    Genel

    Ethem Bey Camii’nde görsel şölen
    Adnan NACİR

    Ezberabim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Zübeyir Gündüzalp misafirperverliği
    Şükrü BULUT

    Öz Kemalistleri ne kadar tanıyoruz?
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü biter mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.