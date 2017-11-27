G.Saray bu oyunla Beşiktaş’ı yenemez

Ağır bir yenilgi sonrası, G.Saray içeride oynadığı Alanya maçını kayıpsız geçti.

Bu da teknik direktör İgor Tudor’un görev süresinin uzamasına neden oldu. Eğer taraftara “G.Saray bu maçtan puan kaybederse Tudor gidecek. Razı olur musun?” diye sorulacak olsa çoğunluk buna razı gelirdi. Hâlâ geçen haftaki yanlışları konuşuluyor. Ligde çift forvetle oynanmaması gereken Başakşehir’e karşı inanılmaz şekilde takımını sabote eder gibi, çift forvetle oynatarak, G.Saray’ı aciz duruma düşüren Tudor, önümüzdeki hafta Beşiktaş’a kaybederse yine hedef adam olacak. Veya daha sonraki maçlarda gündeme gelecek.

Çünkü Tudor camianın güvenini büyük ölçüde kaybetti. Maçtan sonra “Östersunds Avrupa Liginde gruptan nasıl çıktı. Madem rezil takımdı niye bizi elediğini anladınız mı?” diyor. Kendi takımının UEFA ve Süper Kupaları aldığından haberi yok galiba. Ostersunds takımını Avrupa’da kim tanıyor? Daha bu sene duyduk. Aslında yönetim, Avrupa Liginden elendiğinde Tudor’u göndermeliydi.

Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle uzun zamandır oynamayan Yasin ve Selçuk ilk on birde sahadaydı. İkisi de iyi oynadı. Yasin bir gol ve bir asistle maçın adamı oldu. Alanyaspor’un önemli golcüsü Vagner Love sakatlığı yüzünden kadroda yoktu. Bu G.Saray için avantajdı. Maçın genelinde ama özellikle ikinci yarıda G.Saray maça hakimdi. Alanya’nın iki pozisyonu vardı. Onlar da ilginçtir, kafa vuruşlarından geldi. Rakip serbest vuruşlarda G.Saray kalesi çok savunmasız. Ne yazık ki, kafa toplarına çözüm üretilmiş değil.

Belhanda bu maçta gayretliydi ama neticeye etki edemiyor. Yani oyunda inisiyatif almaktan uzak. 10 numara oyuncu çok daha farklı olmalı. Heleki dünyanın sayılı 10 numaralarından Sneijder’den sonra onun yerini almak kolay değil elbette. Daha farklı olmalı. Birkaç defa belirtmiştim, stoper Maicon uzun pas huyundan vazgeçmeli. G.Saray’ın kadro yapısı hücuma oynayarak çıkacak yapıda. Maicon uzun paslar atınca oyun bozuluyor. Bir de G.Saray’ın sağ taraf işlerliği sol tarafta yok. Bunun sebebi kaliteli sol bek olmaması. Bu mevki en acil takviye yapılacak yer. G.Saray’ın bu oyunu ise gelecek hafta Beşiktaş maçını kazanmaya yetmez.