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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

G.Saray’ın bu hoca ile işi çok zor

Said OKUR
21 Aralık 2016, Çarşamba
Meteoroloji tahminleri günümüzde hayli başarılı. Ankara’da maç oynayacaksınız, hangi şartlarda oynayacak olduğunuzu önceden biliyor olmanız lâzım.

Orada maça hangi malzemeyle çıkacağınızı bilmeniz, hatta beslenmenizi de ona göre yapmanız gerekir. Osmanlı maçına gelen G.Saraylı oyuncular, rakipten çok saha zeminiyle mücadele ettiler. Oyuncular ayakta kalmaya, denge sağlamaya çalıştılar. Televizyonda yakın plân çekiminde Sneijder’in değişik tabanlı ayakkabıyla oynadığını gördüm. Bu yönüyle maça hazırlanmamak G.Saray’ın ilk hatasıydı.

İkinci olarak, G.Saray’ın defansı tam bir facia. Böyle defansı olan takım hiç büyük takım olabilir mi? Teknik Direktör Riekerink takımdan memnuniyetini dile getirdi. Maksimum puan aldık falan dedi. Acaba Riekerink maçlardan sonra takımını seyrettiğinde ne düşünüyor merak ediyorum. Oyun içinde eşleşmeleri bir tarafa bıraktım, serbest vuruşlarda 1.60’lık Sabri‘nin 1.90’lık Webo ile daha önce de Başakşehir maçında Mehmet Batta’ la eşleşmelerine ne diyor gerçekten merak ediyorum. 

Sonra, adam paylaşımlarında kaleyle adam arasına girme konusundaki yanlışlara, forvet topa vuruncaya kadar ona bakmamaya ne tepki veriyor merak ediyorum. Yine Riekerink diyor ki; Muslera iyiydi falan. Muslera’nın iyi olmadığı bir tek maçı söyleyebilir miyiz? Daha maçın 23. saniyesinde yenilecek golü inanılmaz şekilde kurtararak G.Saray’ın maça yenik başlamasını engelledi. Allah‘tan bu defansın arkasında Muslera var. Yoksa G.Saray’ın 4’lük, 5’lik mağlubiyetleri sıradan olurdu. 

G.Saray yönetimi nasıl yapar bilemiyoruz. Bu kadronun bu teknik adamla işi çok zor. Tecrübeli ve takımından azami verim alacak, heyecanını kaybetmemiş, kenarda oyuncularıyla beraber maçı yaşayacak bir teknik adam G.Saray’ın önceliğidir. Devre arası bu konuda doğru seçim yapılabilirse, sezon sonuna kadar bu takımın hangi oyuncularının ne kadar verimli olacağının testi de yapılmış olur. 

Tabi, öncelikle defansa takviyeler yapmak lâzım. Hem Serdar Aziz’in sakatlığının ciddi olduğu söylendi. Cavanda, Chedjou, Josue, Linnes, Salih gibi bir çok isim talipleri olursa elden çıkarılmalı. Kısaca bu takımda G.Saray’ın vazgeçemeyeceği bir kaç oyuncu var. Onların dışındaki herkesi satabilir. Artık bu sezonun nasıl neticeleğinin kararını yönetim verecek.

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