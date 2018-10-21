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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

G.Saray’ın futbolu zevk vermiyor

Said OKUR
21 Ekim 2018, Pazar
Milli Takımın maçları nedeniyle verilen ara, G.Saray’a yarar diye fikir beyan etmiştik. Antalya maçı sonrası kanaatimiz buydu.

G.Saray iki maçada, hazırlanmak için zaman bulabilecekti. Ancak, öncelikle Bursaspor maçına bakınca düşündüğümüzün tersi bir durum gördük. G.Saray ilk yarıda sakatlıklardan dolayı üç değişiklik yapmak zorunda kaldı. Üç tane sakatlık, hemde daha ilk yarıda olması normal durum değil. Sakatlanan oyuncular Milli takımlardan dönmüş olsalar da, olağan değil. 

Eğer bu oyunculardan sakatlık riski olduğunu bilerek, forma vermek ise son derece hatalı bir durum. Hatta Belhanda ve Rodrigez’in de sakatlık riskleri olduğu söylendi. Bu iki oyuncu on birdeydi. İlk yarıda oyuncu değişim hakkını zoraki yapılması, ikinci yarıda olası sakatlılarda eksik oynama riskini hayli yükseltti. Mesela, Muslera sakatlık yaşasa, G.Saray kalecisiz oyunu sürdürmek zorunda kalabilirdi. Teknik kadro eğer böyle bir risk aldıysa, büyük hata yaptı. 

G.Saray’ın sahaya çıkan takımı maça çok kötü başladı. İsteksiz, zoraki oynayan oyuncuların, kazanma arzusu olmayanların maçı gibiydi. G.Saray tempolu, oyunu forse eden, rakibini tedirgin eden bir görüntüde asla değildi. Bu sezonun en büyük problemi bu. Geçen hafta G.Saray Antalya’yı yendiğinde de durum böyleydi. Bu sezon  tribünde taraftar beklediğini bulamadı, bulamıyor. Kısaca G.Saray zevk vermiyor. Rakipleri tedirgin edemiyor. Kendi tedirgin oluyor. G.Saray eksik oynuyor. Bunun sebebi nedir, çözümü nasıldır? Fatih Terim’ in acil çözüm bulması gereken sorular. 

Fatih Terim hafta içinde 2+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu yönetimle eli rahattı. Daha da rahatlamış oldu. Bir teknik adamın hiç tedirgin olmadan, yani kovulurum endişesi duymadan çalışabileceği, hatta çok daha fazlası pozisyona sahip. Bu nedenle gençler de dahil olmak üzere herkese forma verebilir. Terim’in takımında vurdum duymaz, kendini maça vermeyen, mücadele etmeyen, canını dişine takmayan oyunculara forma vermemesi lâzım. Yani rotasyonu doğru zamanlarda yaparak, rekabet ortamını oluşturması gerekir. Forma giyenlere baktığımızda, “Nasıl oynarsak oynayalım formamız garanti” havasındalar. G.Saray’ın tempolu hale gelebilmesi için mutlaka bunun tesisi şart. G.Saray’ın bu havadan çıkması lâzım. Bunu yapacak olan da Fatih Terim’dir.

Şimdi gözler Çarşamba’ya çevrildi. Shalke maçı, G.Saray’ın gruptan çıkma durumunu belirleyici olacak. Eğer kazanırsa üçüncülüğü garanti edip, en azından UEFA ligine devamı sağlayabilir. Aslında şu kadroyla orada devam etmesi daha mantıklı görünüyor.  G.Saray’a, Çarşamba günkü maçta başarılar diliyoruz.

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