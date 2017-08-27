Galatasaray’da iyi işler yapılıyor

G.Saray üçte üç yaptı.

Şu ana kadar oynadığı rakiplerin en sıkısı, bu haftaki Sivasspor’du. İlk golü bulmada G.Saray hayli zorlandı. 41. dakikadaki gol ikinci yarıya daha rahat çıkmayı sağladı. G.Saray ilk golü attığı zaman maçı kazanması kolaylaşıyor. Öne geçen G.Saray daha fazla pozisyon yakalıyor. Bu üç maçta G.Saray hep öne geçen takım oldu. Geri düştüğü zaman, G.Saray’ın nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum.

G.Saray’ın orta sahasına alınan Ndiaye ve Fernando ileri doğru oynamada ve top rakibe geçtiğinde pres yapmada çok başarılılar. Değişimin en önemli isimleri diyebiliriz. Geçen sezonun verimsiz oyuncusu Tolga Ciğerci, çok koşmasına skorsal katkıyı da katınca orta sahanın dinamizmi daha da artmış oldu. Sağ bek Mariano bu bölgeyi rahatlattı. Oyunun kurulmasında ve defansif anlamda iyi işler yapıyor. Sol tarafta oynayan Linnes de bu maçta iyiydi.

Stoper Maicon’a teknik direktör Tudor, uzun pas tarcihini minimuma indirmesi hakkında uyarmalı. Çünkü kullandığı uzun pasların çoğu rakibe gidiyor. Santrofor Gomis’i SivasSpor Teknik Direktörü Samet Aybaba çok iyi marke ettirdi. Bir de, Sivas takımının ofsayt uygulamasında başarılı olduğunu gördük. Bir çok kere Gomis’i ofsaytta bırakarak etkili olmasını engellediler. Bu maçın etkisiz adamı Belhanda’ydı. Kaçırdığı gol ise akıllara zarardı.

G.Saray oyunu bloke etmek için hayli çaba sarfediyor. Ancak topa çok daha fazla ve emniyetli sahip olmak istiyorsa oyunu biraz daha daraltarak oynaması lâzım. Eğer bunu başarabilirse enerjisini 90 dakikaya daha iyi yayabilir. Oyuncu kalitesinin üstünlüğü sayesinde diğer takımlara daha kolay üstünlük sağlayabilir. Maçtaki en önemli sıkıntı G.Saray’ın kalabalık hücum yaparken yediği kontratakta defans arkasında verdiği uzun boşluklar oldu.

Hatta bir pozisyonda Muslera, Sivas’ın ani hücum çıkışında orta saha çizgisine kadar çıktı ve topa müdahalede bulundu. İlerleyen haftalarda daha zor maçlar oynanacağından bu eksikler giderilmeli. Ancak, G.Saray’ın hâlâ stoper, solbek, santrofor mevkilerini zenginleştirecek transferleri gerçekleştirmesi bekeniyor.