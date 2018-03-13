Hakemler Avrupa’daki maçları izlemiyor mu?

Halil Umut Meler, daha önce izlediğim ve beğendiğim, gelecek vadeden bir hakemdi.

G.Saray-Konya maçında onu çok başarısız buldum. Nedeniyse, günümüz futbolunu yorumlayıcı kararlar vermekte zorlanmasıydı. Faullü ve fena hareketleri, mücadele düşünceli hareketlerden ayıramayan hakemler, modern futbolda çok fazla pirim yapmıyorlar. Acaba bizim hakemlerimiz; İngiltere, Almanya, İtalya lig maçlarını izliyorlar mı merak ediyorum.

Kesin düdük çalar dediğimiz pozisyonların tamamını oynatıyorlar. Aldatmaya yönelik hareketlere ise hiç pirim tanımıyorlar. Sakatlanmaya yönelik faul almayan oyuncuya dönüp bakmıyorlar bile. Bunu yaparken sporcunun maruz kaldığı faulün gerçek mi, kandırmaya yönelik mi olduğunu iyi süzüyorlar. Mümkün olduğunca oyunun akışını kesmemeye özen gösteriyorlar. Bunu bilen oyuncular da çoğunlukla, aldatmaya yönelik hareketlere tevessül etmiyorlar. Sonucunda da seyir zevki yüksek maç izlemek mümkün olabiliyor.

G.Saray-Konya maçında, hemen başlarda Konyaspor gol bulunca, bir anda maç heyecanla izlenebilecek seviyeye çıkmış oldu. Zira G.Saray Başakşehir’in yenilmesiyle, puan farkıyla liderliğini pekiştirecek imkân yakalamıştı. Ama daha ilk yarıda, tempolu geçmeye aday maç, Konyalı bazı oyuncular tarafından sabote edilmeye başlandı. Mesela Volkan Şen başladı kendini yere bırakmaya. Amaç oyunu hızını kesmek. Bu belli. Sahaya sedye geliyor. Soğuk tedavisi yapılıyor. Oyuncu yürüyerek dışarı çıkıyor. Oyuna tekrar dahil oluyor. Depara kalkıyor. Sakatlıktan eser yok. Az sonra tekrar kendini yere bırakıyor. Tekrar aynı şeyler. Hakemde buna pirim tanıyor. Ondan sonra seyirci maça gelmiyor şikayeti yapıyoruz..

Futbol bir bütündür. Seyircisiyle, hakemiyle, saha ve zeminiyle, tesisleriyle. İngiltere Premier Lig niçin dünyanın en çok izlenen ligidir. İşte saydığımız özellikleri bünyesinde barındırdığı için. Sünepe hakemleri, sahtekâr oyuncuları senin vatandaşın izlemezken, nasıl bu filmi dış ülkelere pazarlarsın? Söz konusu bile değil.

Ülkemizde futbol, belli bir kabuğun içine sıkışmış durumda. Son günlerin popüler “güncelleme” fikri futbolumuz için hayata geçirmeliyiz. Hızı ve aksiyonu Avrupa ligleri seviyesine çıkarmak için mental olarak, yeni bir algı oluşturmalıyız. Hem seyirci, hem hakem, hem de oyuncular bunu iyi bilmeli ve adapte olmalı ki; oyunumuzun değeri artsın. Her maçtan sonra hakemleri ve oyuncuların yaptığı aldatmaları konuşmak, futbolumuzun yerinde saydığının en büyük göstergesidir. Temennim inşallah olmaz ama, muhtemelen önümüzdeki hafta F.Bahçe-G.Saray derbisinden sonra da aynı şeyleri konuşuyor olacağız.