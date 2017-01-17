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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Rodrigues ikinci Bruma

Said OKUR
17 Ocak 2017, Salı
Ligin ikinci yarısı başladı. İlk yarıdan kalan son maçtı Konya deplasmanı. Asıl ikinci yarının ilk maçı bu hafta.

O da Karabük deplasmanı. Yani iki tane üst üste deplasman maçıyla şampiyonluk mücadelesi başlayacak. G.Saray üç puan farkla ligin üçüncülük basamağında. İki deplasmandan alacağı altı puanla başlamak bu bakımdan önemliydi. Konya’da nasıl galibiyet alındığına bir göz atalım. 

Maçın ilk yarısında Konyaspor’un üç tane net gol pozisyonu vardı. G.Saray ise hiç pozisyon üretemedi. Bunun nedeni de kanatlarda oynayan Bruma ve Yasin’in cezalı olmasıydı. Onların yerine teknik direktör Riekerink sağda Sabri’yi Solda da Josue’yi tercih etti. Sabri nisbeten gayretliydi. Ama Josue son derece etkisizdi. Nitekim yeni transfer Rodrigues’le ikinci yarıda yer değiştirdi. 

Bir de Eren Derdiyok denilen forvet var. Sadece hava hakimiyetiyle faydalı olmak zor. Top tutmak, duvar olmak lazım. Ama Eren bunları yapmaktan uzak. Kırılgan bir yapısı var. Savaşçı tipte mücadeleci karakterde değil. Ligin başında attığı goller olunca bu eksikleri çok konuşulmadı. Ama gol atmadığı zamanlarda arkadaşlarına koridor açabilmeli, top tutup takımının ileride çoğalmasını sağlayabilmelidir. Malesef Eren bunları yapamıyor. Kora kor oyuna girmeli. Dafa fazla mücadele etmeli. Rakibe baskı yapmalı. 

Devre arasında G.Saray defansif zaaflarını çözer dedik. Hala devam ettiğini görüyoruz. Beklerin arkasına atılan bütün toplar tehlikeli olmaya devam ediyor. Carole öncelikle defansif görevini tam olarak yapmalı. Hücuma ekstra destek olacaksa, artısı olur. Ama her maçta aynı hataları yapıyor. Sabri ve Linnes de aynını yapıyorlar. Defansın kademe anlayışı gelişmemiş. Doğru zamanda doğru kademeleri yapamıyorlar. Hakan Balta bu yönüyle biraz daha pozisyon bilgisine sahip. 

Önümüzdeki maçta Sneijder cezalı. Onun yerinde Josue’ye ihtiyaç var. Ama formu hiçte oynayacak durumda değil. Yeni transfer Rodrigez yarım devredeki oyunuyla hemen kendini gösterdi. Atılan goldeki ortası güzeldi. Hızıyla G.Saray’ın ikinci Bruma’sı olacak intibaını verdi. Topu ileri taşımada G.Saray Buruma ve Rodrigues’le sıkıntı yaşamaz. Ancak diğer oyuncuların onlara yetişmede yeterli kalacağını merak ediyorum. Aslında G.Saray’ın en büyük sıkıntısı da bu. Üçüncü bölgeye geçmede oyuncular çok ağır kalıyor. Birinci ve ikinci bölgede çok fazla yan ve geri pas yapma alışkalnlıkları hala sürüyor.

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