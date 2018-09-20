Şampiyonlar Ligi havası bir başka

G.Saray, Şampiyonlar Ligi’ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

İlk 20 dakikada bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Lokomotif Moskova ilk şoku ancak bu dakikadan sonra atlatabildi. Hücum yapmayı düşünebildi. G.Saray’ın iyi başlangıcının bir diğer sebebi seyirciydi. İnanılmaz destek sağladılar. Lokomotif Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, seyirci baskısı bizi etkilemez demişti. Ama seyirci onun tezini yok etti. Bu maçla G.Saray ait olduğu ligde üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. G.Saray, Şampiyonlar liginde, farklı bir yapıya bürünüyor. Trabzon’dan dört yiyen G.Saray’la, Lokomotif maçındaki G.Saray birbirine siyahla beyaz kadar zıt. Bu kıyas Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray’ı motive etmede, etkisini gösteriyor.

Terim’in kadro seçiminde ligde cezalı olan Belhanda’yı ilk on birde sahaya sürdü. Şampiyonlar Ligi’nin onu farklı kılarmı diye merak ettik. Ama Belhanda aynı. Hiç bir değişiklik yok. Ndiaye’nin atılmasına sebep oldu. İlk yarıda gereksiz top kaptırması, Ndiaye’nin o topu alma için hamlesi, sarı kart görmesine sebep oldu. İkinci yarıda Ndiaye ikinci sarıdan atıldı. Belhanda sorumsuz. Bu maçta da hiç bir fark yok yoktu. Deplasmandaki Porto maçında Ndiaye’nin olmayacağı, G.Saray için büyük eksiklik olacak. Zira bu maçın oyuncusu Ndiaye oldu. Orta saha nın tüm dinamizmi onun yüksek mücadele gücünyle zirve yaptı. Topu ilerye doğru oynamada, G.Saray’ın en önemli silahı. Porto maçında G.Saray onun yokluğunu fazlasıyla hissedeck.

Fatih Terim, Feguli’yi maç kadrosuna almadı. Bu konu anlaşılır gibi değil. Feguli, G.Saray kadrosunda yetenekli ve en pahalı bir kaç oyuncudan biri. Fiziksel olarak hazır değilse, yine niçin hazır olmadığını Fatih Terim’e sormak lazım. Kadrosunun sınırlı olduğunu söyleyen Terim, Feguli’yi düşünmemekle tenakuza düşüyor. G.Saray’ın baskı yediği zamanlarda Feguli top tutabilen, takımını rahatlatabilecek özelliklere sahip olan bir oyuncu. Galibiyet muhteşemken bunları konuşmak belki yanlış. Ama G.Saray’ın transfer yasağı sürerken, Feguli olayını aklımız almıyor. Dileriz Fatih Terim, Feguli’yi de an kısa zamanda takıma monte eder. Seyirci Belhanda mı, Feguli mi anketlerinde yüzde yüz Feguli’den yana seçim yapıyor.