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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şampiyonluk hiç kolay değil

Said OKUR
20 Şubat 2018, Salı
Bu sözler Kasımpaşa maçından sonra Fatih Terim’in özet ifadeleri:

“Kaybedebilirsin.. Ama sonuca isyan etmelisin. Ben başkaldırış şeklinde yenilmeye evet diyorum. Ama mağlubiyeti kabul etmeyeceksiniz, kafanızı dikeceksiniz. Sonuca isyan edeceksiniz, oyununuzla. Bu kadar kolay teslim olmayacaksınız. G.Saray da oynadığınızın farkında olacaksınız. G.Saray da oynayan oyuncu umutsuzluğa kapılmaz.  Kapılacaksa başka takımda çalışsın. İlk yarıdaki gibi oynayalım, yenilelim. Zaten öyle olursa başka faktörler, verildi verilmedininde üstesinden gelirsiniz.” 

Buradan ilk mesajın oyuncularına olduğunu görüyoruz. G.Saraylı oyuncu sahada her şeyini ortaya koymalı diyor. Haklı bir ifade. İkinci yarı oyuna giren Eren, Sinan ve Yasin, Terim’in söylediği karakterin çok uzağında kaldılar. Gerçekten de “Hocam bizi neden oyuna soktun” dedirttiler. Aslında Fatih Terim de zannediyorum pişman olmuştur. Kaybedilen Sivas maçından sonra da aynı ifadeleri kullanmıştım. Kurulan kadronun pişman ettirirdiği seçimlerden biri olduğunu belirtmiştim. Yasin ve Eren’i bir tarafa bırakıyorum. 

Bu Sinan denilen oyuncuya şaşırıyorum. Terim’in belirttiği “Hangi takımda oynadığının farkında olmayan” tabirine en güzel uyan oyuncuydu. Hiç bir gayret ve ateşleyici hereket içinde olmadı. Orta sahanın sağında görev yaptığı süre içinde bir defa arkasında oynayan Linnes’e yardım etmedi. İleri top taşımadı. Rakibi hiç zorlamadı. Bu kafayla Sinan değil G.Saray da, TFF 1. Lig’de bile zor oynar.  

Terim’in bir diğer mesajı üstü kapalı hakemlereydi. Sen iyi oyna verilen verilmeyeni de ortadan kaldırırsın dedi. Hakem Halis Özkahya ilk yarının sonunda verdiği penaltı tartışmalı bir karardı. İkinci yarıdaki kötü oynayan G.Saray, hakemi konuşmaktan Terim’i alıkoydu şimdilik. Bunları siz konuşursunuz diyerek konuyu gazeticelere pas etti. 

Bir diğer mesaj yönetimeydi. Deplasmanda bir sıkıntı var, yaşıyoruz bunu. Ama şu an yarşma halindeyiz. Meseleyi Mayıs’ta çözeriz dedi. Orta sahanın kilit oyuncusu Fernando sakat iken, Ndiaye satıldı. Takım hayli güç kaybına uğradı. Bu sözlerdeki kinaye  yönetimeydi. Çünkü gerçekten Fatih Terim’in eli zayıfladı. Değişim yaptığı oyuncular istenilenin çok uzağında. Ama şampiyonluk israrını da belirtmedi geçmedi kurt hoca. Bu mağlubiyet şampiyonluk hedefinin zor olduğunu tüm G.Saray camiasına gösterdi. 

Bu maçta en sevindirici taraf Gomis’in var olan kronik bayılma rahatsızlığı sonrası, hiç bir şey yokmuş gibi  oyuna devam etmesi oldu. Yere düştükten sonra etrafını saran oyuncuların tepkileri bizi de heyecanlandırdı ve korkuttu. Ama kısa süre içinde ayağa kalkması sevindirmenin yanı sıra da şaşırttı.

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