Sneijder’in varsa derdin yok

G.Saray-Akhisar Belediye maçları genel olarak G.Saray’ ın zorlanmadığı maçlar oluyor.

İstanbul’da 6-0 kazanılan maç öncekilere oranla çok daha kolay geçti. Daha da fazlası olabilirdi. Hatta hakem maça hiç uzatma katmadı. Aslında burada, hakemin ciddi hata yaptığını düşünüyorum. Ligin sonundaki averaj hesaplamalarında, bir golün bile bir kaç takımı ilgilendirebileceği ihtimali göz önüne alınırsa, konu o zaman daha iyi anlaşılabilir.

Maç G.Saray adına kolay geçti dedik. Buna birazda rakip Akhisar’ın yumuşak, kırılgan hem geride hemde hücumda son derece etkisiz oluşu sebep oldu. Bir kere hücumda G.Saray defansına hiç zorluk çıkaramadılar. Rodellega’nın Trabzona transfer olmasından sonra forvetteki görevi üstlenen Vaz Te, sürekli ofsaytta kalınca olabilecek tehlikelerde yok olup gitti. Yani ileride top tutamamak demek size rakip hucumu olarak geri dönecek demektir. G.Saray’da bunu fazlasıyla yaptı. Savunmada Akhisarspor’un çok ciddi problemleri var. En önemlisi de rakibe baskı yapmayıp geniş alanlar bırakan ve kademe yapmayan Akhisar defansı, eğer bu yapısını kısa sürede değiştiremezse düşme hattının ilk takımlarından olur.

G.Saray takımının en önemli silahı kuşkusuz Sneijder. Eğer o formdaysa kazanma adına G.Saray sıkıntı yaşamıyor. Ligimizin en çok asist yapan oyuncusu. Bunun yanında oyunu yönlendirmede çok etkili. Muhteşem pas aktarımları yapıyor. Top ona gelince oyun hız kazanıyor ve akıcı oluyor. Eğer arkadaşları onu anlıyorlarsa, aldıkları paslarla faydalı işler yapabilme imkânı yakalıyorlar. Atılan üçüncü golde Podolski’yle pas alışverişi gerçekten son derece fantastikti. Bu tip hareketlerin çokluğudur seyirciyi tirübüne çeken. Göze hoş gelen hareketler olmazsa maça gitme külfetine insanlar niçin girsin. Oturur evinde izler. Beğenmezse başka alternatif maçlar parmağının ucundadır. Bu yüzden ligde oynayan kaliteli oyuncuların fazlalığı, tribündeki seyirci sayısını artıracaktır.

Bruma ve özellikle Podolski’nin transfer haberleri son dönemde fazla haber yapıldı. Podolski eğer giderse G.Saray sıkıntı yaşar. Yerine alınacak oyuncu hemen bulunabilecek mi? Gelen oyuncu çabuk uyum sağlayacak mı sorularının cevabı şu an belirsiz. Yönetim bu konuda çok geç kaldı. Ekonomik sıkıntıda belli. G.Saray bu konuda elini rahatlatacak bir teklif alırsa Podolski’yi gönderebilir. Teknik direktör Riekerink’in Eren, Sinan ve hatta Bruma’nın santrafor mevkiinde fit hale gelmeleri için özel çalışma yaptırması gerekiyor.