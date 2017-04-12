Sneijder yedek bırakılır mı?

G.Saray Şampiyonlar Ligi yolunda Başakşehir’le oynadığı önemli maçı farklı kaybetti. Dört farklı yenilgi G.Saray’ı ligde bundan sonra, üçüncülük için bile durumunu zora soktu.

Çünkü ligde dördüncü sıraya düştü. Önümüzdeki maçta F.Bahçe ile üçüncü sıranın belirleyici olabilecek nitelikte bir derbi oynayacak. Referandum nedeniyle bu derbi bir dahaki hafta oynanacak. Bu sürede G.Saray kendini toparlar mı göreceğiz.

Maç analizine gelince; G.Saray’lı oyuncular bu maçı kötü oynadı. Buna karşılık Başakşehir de üst düzey bir performans gösterdi ve hak ederek kazandı. Oyuncular inanç olarak sahada yoktu. Kendilerini hiç zorlamadılar. Sanki teknik direktörleri ile aralarındaki problemin saha yansıması bir maç izledik. Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi daha çok isteyen Başakşehir takımı, bunu 90 dakikanın tamamında gösterdi. Top rakipteyken takım halinde çok iyi savunma yapıp, topu kaptıklarında hızlı hücumlar yaptılar.

İlginç bir not ise G.Saray’ın hiç gol pozisyonunun olmamasıydı. Teknik direktör Tudor’un bu maçta çok hataları vardı. Çıkardığı takım yanlıştı. En son maçın etkisiz adamı Eren’i oynatıp, Podolski’yi kenarda tuttu. Eren’ in yanında Yasin’in oynaması da hataydı.

Semih’in bu takımda işi yok. G.Saray’ ın gardını düşüren oyuncu oldu. Bir defans oyuncusunun yapmayacağı hataların hepsini yapıyor. Bu maçta da yanlış duruş ve pozisyon almadan dolayı rakibe pas atarak yenilginin hazırlayanların başında geldi. G.Saray takımı için yeterli bir oyuncu değil. Ahmet Çalık da bu takım için yetersiz oyunculardan. Kendine güveni yok, korkak. Topu ileri taşıma düşüncesi kafasında hiç yok.

Elinde Sneijder gibi bir oyuncu varsa ve sakat değilse ondan istifade etmemek hiçte akıl kârı değil. İyi teknik adam polemik yapmaz. Yetenekli oyuncularını bir şekilde kazanır ve istifade eder. Bu beceridir. Kısacası bu maçla birlikte yeni teknik direktör İgor Tudor, G.Saray’dan gidiş sürecini de başlatmış oldu.