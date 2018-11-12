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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Terim, genç Celil ve Yunus’a fırsat tanımalı

Said OKUR
12 Kasım 2018, Pazartesi 00:27
Haftalardır deplasmanda kazanamayan G.Saray nihayet Kayseri’de kazandı.

Hem de sakatlıklarına ve geçen hafta, F.Bahçe maçında Donk, Rodrigez, N’diaye’nin cezalı duruma düşmelerine rağmen. Bu cezalar G.Saray için hiç iyi olmamıştı. Zira Emre, Fernando, Eren, Nagatomo sakatlıktan dolayı oynamıyordu. Kısaca ilk on bir oynayan 7 oyuncu devre dışı kalmıştı. Bu arada cezadan bahis açmışken, derbi maçta olayların başlamasına sebep olan Soldado ve Belhanda’nın, durumları çok şaşırtıcı oldu. Belhanda ceza almazken, Soldado’nun altı maç ceza alması ilginçti. Görüntülerdeki tükürme eğer sebepse, diyecek bir şey yok.  

Kadro derinliğinin kalitesi böyle durumlar için çok önemli. Bu da bazı oyunculara oynama fırsatı doğurur. Dolayısıyla oynamayan Feguli, Selçuk onbirde, gençlerden Celil ve Yunus  kısa süreli de olsa oynama fırsatı buldu. Bu iki genç oyuncu eğer biraz daha maç tecrübelerini ve fiziksel gelişimlerini artırırlarlarsa, ilk on bir için değerli oyuncular olabilirler. Teknikleri ve oyun alayışlarını, sakinliklerini ve rahatlılarını taktir ettik.  

Fatih Terim 7 maç ceza alması hasebiyle tribündeydi. Ayrıca Hasan Şaş da 8 maç ceza aldığı için, kulübede Ümit Davala vardı. G.Saray’ın bu deplasmandan galip gelmesindeki önemli etkenlerden biri Kayserispor’un tutuk futboluydu. Ertuğrul Sağlam bu hali düzeltir mi bilemiyoruz. Ama böyle oynarlarsa işleri zor.

G.Saray sahaya çokta fazla itibar etmediği 3-5-2 sistemiyle başladı. Üç stoper Maicon, Serdar, Ozan arkadaki üçlüydü. Ozan zaman zaman tayming hatası yaptı. Bu nedenle oynadığı maçlarda iki penaltıya sebep oldu. Tabi, bunlar tecrübesiz oyuncular. Daha dikkatli olmalı ve iyi pozisyon almalı. Selçuk yaşı ve az oynaması itibariyle istediklerini yaparken zaman zaman zorlandı. Bu maçın hayal kırıklığı Sinan’dı. Önceki maçlarda da iyi değildi. Fakat bu maçta çok kötüydü. Ama Terim onu mecburen oynatıyor. Ancak artık başka tercihlere yönelmeli. Çünkü Sinan ümitsiz vaka gibi oldu. Bekleyen oyunculara da haksızlık oluyor.

Önümüzde yine milli ara var. Süre G.Saray için iyi değerlendirmek için önemli fırsat. Bu hafta oynamayan oyuncular kesinlikle özel maçla açık kapamalılar. Gençlere ve az oynayanlara böyle fırsat imkânı hazırlanmalı.

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