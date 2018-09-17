Terim, genç Ozan Kabak’ı kazandı

G.Saray, Fatih Terim’in geçen sezon gelişinden bu yana, iç sahada oynadığı 12. maçını da kazandı.

Sahaya sürdüğü kadro, bizi hem şaşırttı hemde biraz tedirgin etti. Çünkü ilk on birde 18 yaşındaki Ozan Kabak, stoper olarak takımdaydı. Orta sahanın önemli oyuncusu Fernando, forvette Onyekuru kadroda yoktu. Formsuz Sinan takımdaydı. Sinan formsuzluktan çok yetenekleri sınırlı bir oyuncu. Şimdi sonuç alır dediğimiz pozisyonları çoğu kez, harcıyor. Fatih Terim ona epey toleranslı davranıyor.

Kadrodaki önemli rotasyon sonrası, sonuç Fatih Terim’in ne kadar doğru veya yanlış yaptığı gösterecekti. Sonuca baktığımızda, Terim’in haklılığı doğrulanmış oldu. İlk yarıda G.Saray etkili olamadı. Özellikle hücuma çıkmakta zorlandı. Bunda Kasımpaşa takımının, G.Saray’ın sahanın belirli bölgelerinde alanlarını iyi kapatması, etkisizliğin nedeniydi. İkinci yarıda G.Saray, yağmurun şiddetiyle golleri ardı ardına bulmaya başladı. Uzun zamandır sakatlıktan oynamayan Rodrigez, iki golle çok iyi dönüş yaptı.

G.Saray’ın en önemli hücum silahlarından biri. Yarın Şampiyolar Ligi maçı var. Bu nedenle sakatlığının düzelmesi önemli. Maçın en çok konuşulacak yönü, genç oyuncu Ozan Kabak oldu. Lig lideriyle önemli bir maçta görev verildi. Terim ona güvendi. Her teknik adam böyle risk alamaz. Fatih Terim haftalardır çok kötü oynayan Maicon’u keserek, Ozan’ı oynattı. Gerçekten Ozan sanki uzun zamandır, G.Saray’ın stoperi gibiydi. Neredeyse hatasız oynadı.

Sadece penaltı pozisyonunda teması varmıydı, belli değildi, Bir tek o pozisyon vardı. İlk defa önemli bir maçta görev alan genç bir oyuncu için kusur sayılmaz. Onun dışında çok yerinde müdahaleler yaptı. Oyuna topu sokmasıda iyiydi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk futbolu yeni bir defans oyuncusu kazanmış oldu. Seyircinin Ozan’a desteği muhteşemdi.

Kulüplerin batık durumdan çıkmaları bu tip oyuncuların, artmasıyla mümkün olabilecektir. Onları süre aldıkları maçlarda özellikle desteklemeleri çok çok önemli. Eğer başlarda bu desteği alabilirlerse, özgüvenleri artacak ve daha rahat adapta olacaklardır.

G.Saray yarın saat 22,00 de, Şampiyonlar Lligi’nde ilk maçına çıkacak. Rakip Lokomotiv Moskova. Fatih Terim’in bu maçta hangi kadroyu çıkaracağını çok merak ediyoruz. Ama her ne olursa olsun, G.Saray bu maçı kazanarak, Şampiyonlar Ligi’ne moralli başlamalı. Eğer G.Saray içerideki maçlarını kazanırsa, gruptan çıkacağını söyleyebiliriz. Biz de G.Saray’a başarılar diliyoruz.

