Terim ısrarcı

Zor bir dönemden geçen Bursaspor, daha maçın başında 10 kişi kalınca maçı da zora soktu.

Geçen haftanın moralsiz G.Saray’ı, zaten maçın başında süratli başlayarak, neticeye hemen ulaşmak istiyordu. Dolayısıyla işi kolaylaştı. Oyun formatı 2-5-3 dizilişini pekiştermek istiyor Terim. Oyun içinde bazı değişiklikler yaparak, oyuncularının mevki performanslarını deniyor. Mesela Donk sakatlanıp çıkınca,Yasin’i oyuna aldı. Feguli’yi Donk’un yerine çekti. Daha sonra Selçuk’u oyundan alıp Eren Derdiyok’u oyuna soktu. Belhanda’yı onun yerine sürdü. Terim sisteminde israrcı görünüyor. Bu nedenle garanti skorlarda bunu denemeyi sürdürecektir. Ayrıca bunun en önemli faydası oyuncularını hazır durumda tutuyor olmasıdır.

G.Saray’ın bu oyun sistemini oynamada en önemli kilit oyuncuları arkada oynayan ikilidir. Eğer bu iki oyuncu, defansın denge ayarlamasını iyi yapabilir, önlerinde oynayan beşli orta saha grubunu arkadan iyi yönetebilirlerse, fazla sorun olmaz. Ama hâlâ G.Saray topu kaptırdığı zamanlarda, geri almada hem fazla mesafe katetmekte, hemde süreyi uzatmaktadır. Top kaptırıldığı anlarda rakibe baskıyı takım bütünlüğü içinde yapabilirlerse sorun olmaz. Ama birlik iyi sağlanamazsa, zaman ve güç sarfiyatı fazlalaşır. Bu da zorlu rakipler karşısında problemler çıkarır.

Geçen hafta saha içinde bayılarak herkesi tedirgin eden Gomis, maçta üç gol atarak, rahatsızlığı olan “Vazovagel” in geçici bir semptom olduğunu göstermiş oldu. G.Saray için bu sezonun flaş oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Fatih Terim geldikten sonra büyük sıçrama yapan Rodrigez de bir diğer flaş oyuncu. Sezonu böyle sürdürürse, mutlaka gelecek sene Avrupa dan isteyenleri çıkacaktır.