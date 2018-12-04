"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

VAR’a rağmen neden bu hatalar yapılıyor?

Said OKUR
04 Aralık 2018, Salı
Ligin tepesine tutunma adına oynanan kritik bir derbiyi geride bıraktık.

Kazanan Beşiktaş oldu. G.Saray’la puanlarını eşitledi. Yine vardı-yoktunun damgasını vurduğu bir mücadele izledi. Tuhaf olan şu ki; Türkiye’de VAR sistemi yokken de aynı tartışmalar oluyordu. Şimdi aynı tartışmalar yine oluyor. Geçen hafta, G.Saray’ın Bursaspor maçında aleyhine verilen penaltı, sonrasında hiç penaltıyla alâkası olmadığı görüldü. Hem de VAR sistemine rağmen. Bunun sonucu olarak maçın hakemi Hüseyin Göçek ve VAR’ ın başındaki hakem Halis Özkahya dinlendirilmeye alındı. 

Sonrasında ilginç bir şey yaşandı. Kulüpler Birliği alel acele bir bildiri yayınlayarak Göçek ve Özkahya ile ilgili verilen dinlendirilme kararının kaldırılmasını istedi. Ama tuhaf olan kulüplerin hiç birinin bu karar altında ıslak imzası yoktu birincisi. G.Saray kulübü başkanı kulüpler birliği üyesiydi ve bu karardan hiç haberi yoktu ikincisi. Bu bildiriyi yazan ve hazırlayan kimin olduğu belli değildi bu daüçüncüsü olan muamma sorular ortaya çıktı. Belli ki, birileri siparişle bunu servis ettirdi. 

Bu olay futbolumuzun niçin yerinde saydığının resmidir. Bu kafadaki yöneticilerin hükümünü sürdürdüğü futbolumuzda VAR olsa ne olur, olmasa ne olur? Çünkü yönetene güven yok. En başında TFF başkanına güven yok. MHK’ye güven yok. Güdülenen hakemlere güven yok. Güven olmadığı için de, pozisyonu tekrar tekrar izleme fırsatı sunan VAR’a rağmen, doğru kararlar veremeyiz. 

Hakemler belki iyi niyetli. Mesela Cüneyt Çakır FİFA’nın elit hakem statüsünde. Şampiyonlar Ligi’nde, Dünya Kupasında maçlar yönetiyor. Seyrediyoruz. Adam çok başarılı. Neredeyse hiç hata yapmıyor. Ama ülkemize gelince Çakır’a bir şeyler oluyor. VAR’a rağmen yanlış kararlar veriyor. Beşiktaş-G.Saray maçında yine tartışılacak kararlar verdi. Tekrar seyretme imkânına rağmen niçin bu hataları yapıyor o ve diğer hakemlerimiz?  

Gizli kapaklı yapılan işlerden hiç bir zaman sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Bir toplumun bütününü içine almayan, kısmi gözetimler içeren her karar mutlaka rahatsızlık doğurur. Bizde olduğu gibi. Bir yönetici eğer sadece belli bir kesime hizmet edecekse burada adaletten hak ve hukuktan bahsedilebilir mi? Kuralları belli olan, ligin ortasında şampiyon olma ihtimali yüksek olan G.Saray’ın önünü kesmek için, play-off koyan ve stat ışıklarının söndürüldüğü ortamda kupasını veren  bugünkü yönetim, taa o zamanlar istifa etmeliydi.

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, oturduğu makamın hakkını vermekten uzaktır. Kendisiyle ilgili profesyonel kulüpler bazında bir anket yaptırırsa durumu net görecektir. Ama tabi bu anketin de güdümlü olmaması kaydıyla.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürdün'den Gazzelileri sevindiren karar

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

    Mezun olamayan lise öğrencilerine yeni bir fırsat

    ''Çatlak bir başkanımız var''

    Kadıköy'de 2-2'lik beraberlik

    Guterres: Geç olmadan hızlı çözümler bulmak zorundayız

    Yalan haberle mücadele edilmeli

    150 yılda yedinci kez taşınıyor

    Diş tedavisi engel tanımıyor

    Konut mağdurlarının seslerini duyun

    Fransa'da Ulusal Meclisin sıcak gündemi: 'Sarı yelekliler'

    Barselona Belediyesi'nden İsrail'e Gazze tepkisi

    Ankara'da doğalgaz patlaması

    Vali tekerlekli sandalye ile 'Engelsiz Samsun Yürüyüşü'ne katıldı

    Tiran’da Mevlid-i Nebi Kur’an’la kutlandı

    Pancar üreticisi kota mağduru

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    16 yılın özeti
    Ahmet BATTAL

    “Güven veren adalet” mi dediniz?
    Genel

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor
    Genel

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hukukunu korumayan adalet, adalet değildir
    Genel

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu
    Zafer AKINCI

    Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
    Orhan ALAGÖZ

    Sen yine dönmeyeceksin hak bildiğin yoldan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.