“VAR” niye var?

Önce G.Saray, Konyaspor maçını hak etti mi? Sorusunun cevabı, hayırdır.

Hatta maçı kaybedebilirdi de. Zira Konyaspor direkten dönen bir topuyla birlikte, önemli pozisyonları değerlendiremedi. Oyun bu şekilde sürerken, Mariano’nun ortasında Konya defans oyuncusu Diagne topu uzaklaştırmak için kafa vuruşunda top arkadaşı Uğur’un sırtına çarpıp gol olunca, G.Saray 1-0 öne geçtiğinde, dakika 69’ du.

İyi oynamadığı maçta öne geçmek G.Saray için avantajdı. Ama 87. dakikada hakem Hüseyin Göçek verdiği penaltıyla, skorun G.Saray lehine bitmemesi gerektiğine karar vererek, beraberliği ilân etti. Maçın hakkı beraberlikti. Ancak Göçek penaltı kararı vererek haksızlık yaptı. Çünkü pozisyon penaltı değildi. O bir tarafa VAR sistemine gidip incelemedi de. Sadece mikrofonla ne konuştuysa, kararını değiştirmedi.

Şunu sormak lazım; Var sistemi niçin uygulanıyor? Hani pozisyon net olsa, hakem mikrofondan dinler. Kararını verir. Ama tartışmalı olan pozisyonun, nihai kararını verecek olan hakem niçin gidip pozisyonu izlemez? G.Saray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, “Hakem mirofonda ne konuştu? öğrenmek istiyoruz” diye sordu. Çok tepkiliydi. Başkanından teknik adamına ve bir çok oyuncusuna kadar tarihi cezalar alan G.Saray’ın futbol şube sorumlusu Albayrak, “Beyaz bir sayfa açmıştık, ama onu yok ettiler” derken haklıydı. Bu arada, penaltı kararına tepki olarak, topu hakeme atan ve pozisyonun içindeki Serdar Aziz, kırmızı kart görerek, ikinci bir cezayı alması sonucunu doğurdu.

Futbolumuzda bazı maçlar ve pozisyonlar günlerce tartışılıyor ve konuşuluyordu. VAR sisteminin gelmesi bunun için iyi oldu diye düşünmüştük. Verilen yanlış kararı değiştirmek pekâla mümkün. Bu penaltı olsun, ofsayt olsun, kırmızı kart olsun farketmiyor. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, öyle bir iş yaptı ki; VAR sistemini belki de tartışmaya açmış oldu. Sistemin karar doğruluğu yüzde 99 olmasına rağmen, maçın hakemi Hüseyin Göçek ve Sistemin başındaki hakem Halis Özkahya, yüzde 99 yanlış karar vererek büyük bir başarıya!! imza attılar.

Zaten Futbol Federasyonu%yla arası açık olan G.Saray Kulübü, bu kararla daha da bir gerginliğin içine girmiş oldular. Maçtan sonra başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, bunun sinyallerini verdiler. Yine de her ne olursa olsun, G.Saray camiası sağduyulu davranmaktan asla vaz geçmemelidir. Bu olay gösteriyor ki; G.Saray tepki gösterdikçe çok daha mağdur duruma düşecek. Onun için sabırla hareket etmeleri gerekiyor. Sabır.. Sabır..