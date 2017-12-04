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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yeni hoca hazır: Fatih Terim

Said OKUR
04 Aralık 2017, Pazartesi
Geçen haftaki yazımızda Beşiktaş maçında G.Saray’ın geçen haftaki oyununun yetersiz kalacağını yazmıştık.

Aslında G.Saray’ın bu oyununun şampiyonluk için yeterli olmayacağı da belli.  Beşiktaş’la G.Saray’ın oyun kalitesine baktığımızda zaten fark ortada. Diyelim ki, G.Saray takımı yeni kuruldu, daha oturmadı. Zor olan kısmı ilk on haftaydı. O da öyle veya böyle lider olarak geçirildi. 14. haftada ileri seviyeye çıkılacağına geriye düşüldü. Oyun olarak, mantalite olarak, ruh olarak gelişim olacağına tersi yaşanıyor. Sezon başında puanlar alınırken, takımdaki eksikleri tamamlama işi İgor Tudor’undu. Bugün baktığımızda Tudor, problemlere çözüm üretemedi. Şampiyonluğa oynayan Başakşehir’in, Beşiktaş’ın ve hatta Fenerbahçe’nin oyun olarak gerisine düştü. Eğer bu şekil devam ederse önümüzdeki haftalarda puan olarak da geriye düşeceği aşikâr.   

G.Saray’ın eksik ve sıkıntıları belli. En birinci saha içi ve saha dışında lideri yok. Maçın ikinci yarısında G.Saray golü yedikten sonra adeta dağıldı. Başakşehir maçında da aynısı olmuştu. Gol yenilir. Geriye düşülür. Ama ortaya bir tepki koymak lâzım. Saha içinde oyunculardan takımını ateşleyecek, skora isyan edip tepki verecek, arkadaşlarını motive edecek biri yok. Genelde yerli oyunculardır bunu yapacak olan. Veya takımda eski olan yabancı oyuncu. Herkesin benimsediği, saygı ve sevgi duyduğu. O da yok. Dışarıda teknik adam bunu yapacak kalibrede değil. Futbolcularla da iletişiminde sanki problem var. Başakşehir yenilgisinden sonra Belhanda ve Gomis antrenörlerine üstü kapalı eleştiriler yapmışlardı. Büyük maç kazanamamak bu dediklerimizde bizi haklı kılıyor. Tudor’la G.Saray 9 derbinin 8’ini kaybetti. Teknik direktör zor zamanlarda kalitesini ortaya koyar. Tekrarını yine yapalım. Tudor’un çapı küçük olduğundan, bu kalitede bir teknik adam değil.

Beşiktaş  derbide çok üstün taraftı. Yüzde 65, yüzde 35 gibi oyun yüzdesi farkı ancak bir Anadolu takımıyla oynanan bir maçta olurdu. Beşiktaş bunu bir derbide başardı. Çok üstündü. Skor çok daha farklı bitebilirdi. Yönetimin bu saatten sonra Tudor’ la devam ederse kendini de sıkıntıya sokar. Zira seyirci maçtan sonra Florya’da istifa tepkileri vermeye başladı. Taraftar alternatif hocayı da belirlemiş: Fatih Terim.

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