OHAL, siyasete de zarar

Siyaset, toplumun havasını koklama, halkın nabzını tutma ve bu doğrultuda sağlıklı karar verme san’atıdır.

Bunu yapamayan siyasetçiler siyasette kalıcılığı sağlayamaz. Bu iş biraz denizciliğe benzer. Fırtınayı ve hava hareketlerini izleyip ön göremeyen denizde yolunu kaybeder, ya da fırtınaya kapılıp gider. Yani siyaset, rüzgârına göre yelken kabartma, dalgasına göre dümen kırma san’atıdır. Eğer denizcinin gözü kapanırsa ya da gecenin şiddetli karanlığı bazı şeyleri görmesine mani olursa bir dalgayla alabora olması işten bile değildir.

Siyaset erbabının da bu havayı koklamak ve nabız tutmak için kullanabileceği bir kaç araç var. Bunlardan en etkili olanlar; medya, STK’lar ve araştırma / anket şirketleridir.

Ana akım medya uzun zamandır hava koklama ve nabız ölçme aracı niteliğini kaybetmiş durumda. Halkın idareye karşı sesi ve temsilcisi olması gereken medya, uzun zamandır idarecilerin ve sermaye çevrelerinin toplumu şekillendirme aracı olmak görevini ifa ediyor. OHAL döneminde bu durum daha da şiddetlenmiş durumda.

STK’lar da, uzun zamandır mensuplarının isteklerini siyasilere ulaştırmaktan çok siyasilerin isteklerine göre hareket ediyor. Memur zamları meselesindeki sendikaların hâli malûmunuz. OHAL döneminde ise hiçbirinin sesi çıkmıyor.

Geriye kalan son araç olan anket şirketleri ise uzun zamandır bu duruma direniyor/du. Fakat OHAL döneminde onların da işi zorlaşıyor.

OHAL süreci halkın bu tarz beyanlarının doğruluğunu da zedeledi. Çünkü OHAL sürecinde devletin kurumlarına olağanüstü yetkiler verilmişken kimse rahat beyanda bulunamaz. İnsanlar gerçek düşüncesini belirtmekten çekinir, tepkilerini gizler, siyahı düşünürken beyazı söyler ya da susar.

Böyle bir durumda siyasiler de bütün kontrol kanalları kapalı olduğu için siyasî havayı koklayamaz ve halkın nabzını tutamaz. Böylece en büyük zararı kendilerine verirler.

Şimdi mevcut OHAL sürecinde bu kontrol kanallarının üçü de kapalı ya da işlevsiz olduğu için, siyasî irade OHAL dönemindeki hukuksuzlukların ve biriken tepkilerin nelere gebe olduğunu ölçemiyor. İşte bu yüzden iktidara siyasî tarihindeki en kapsamlı yetkileri veren OHAL, kendilerine de en büyük zararı vermiş olacak.