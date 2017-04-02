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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

“Aklın Nuru”na ne oldu?

Said Parlakoğlu
02 Nisan 2017, Pazar
Başlıkta zikredilen kavram gayet aşina olduğumuz, Bediüzzaman Hazretleri’nin “Vicdanın ziyası, ulûmu diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir” sözünden iktibas, fünun-u medeniyenin ehemmiyetini ifade eden bir kavram. Fakat ben ifade ettiği başka bir mânâ üzerine eğilmek istiyorum.

Bileniniz vardır, belgeselleri, kitapları ve gündem belirleyen çalışmaları ile bilinen ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand vefatından önce Bedüzzaman’ın Hayatını, entelektüel kişiliğini ve meşrûtiyetten günümüze kadar toplumda üstlendiği vazifeyi hakkıyla anlatacağını ifade ettiği bir belgesel üzerinde çalışmaktaydı. Belgeseli hazırlayan ekipten yönetmen Mehmet Çelik ve yapımcı Tarık Can’ın ifadesi ile belgesel gündemi değiştirebilecek ve yeni tartışma konuları açıp birçok noktayı aydınlatabilecek nitelikte bir eserdi. 10 bölümden oluşan belgeselin başlıca konuları şunlardı: “Said Nursî’nin; Laiklik hakkındaki fikirleri nelerdir? Şeriatı nasıl anlıyordu? Nasıl bir rejim anlayışı vardı? Cumhuriyet karşıtı mıydı? Nasıl bir Cumhuriyet fikri vardı? Demokrat mıydı? Fikir hürriyeti, milliyetçilik, İslâm Birliği, Alevilik ve tasavvuf, Nurculuk, eğitim ve Kürt sorunu hakkındaki görüşleri nelerdi?”

Yine belgesel ekibinin 2 Mart 2013 tarihinde başta Yeni Asya olmak üzere birçok haber kanalında yayınlanan haberde ifade ettikleri üzere belgeselin büyük bir kısmı (yüzde sekseni) hazırdı ve o ay CNN Türk’te gösterilmesi ve DVD olarak yayınlanması planlanıyordu. Mehmet Ali Birand’ın cenazesine katılan Bülent Arınç’ın ifadesi ile Birand son röportajı kendisi ile yapmıştı. Hüseyin Çelik de aynı cenazede belgeselin yayınlanmasını temenni etmişti ve Birand için “Said Nursî belgeseli kurtuluşuna vesile olur inşaallah” ifadesini kullanmıştı. Haber7.com yazarı Mustafa Yürekli ise 20 Ocak 2013 tarihli yazısında “Mehmet Ali Birand’la birkaç kez görüşmüştük. ‘Bediüzzaman Belgeseli’ yapım sürecindeyken bir gün beni aradı ve bir görüşme talebinde bulundu. Bediüzzaman’a ilişkin zihninde beliren meseleleri konuştuk. Bediüzzaman Belgeselini bitirmek üzereydi, 2013 yılının Mart ayında yayınlamayı planlıyordu. Belgesel ekibi, sonuna getirdiği bu çalışmayı tamamlayıp onun adına ekrana koyacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Bu belgesele ne oldu? 2013 Mart ayında yayınlanması planlanan belgeselin üzerinden tam tamına 4 yıl geçmiş. Bir Nur Talebesi olarak bu soruyu sorma hakkını kendimde görüyorum? Başta Birand Yapım ve belgesel ekibi olmak üzere bu belgesel ile ilişkisi olan kişilere soruyorum: “Aklın Nuruna ne oldu?” Büyük oranda tamamlanmış olan bu belgesel neden yayınlanmadı? Topluma etki yapabilecek ve Bediüzzaman’ı tarihî süreç içerisinde lâyık olduğu yere oturtabilecek nitelikte olduğu ifade edilen bu belgesel nereye kayboldu? 4 sene öncesinde büyük kısmı tamamlanmış olan bu belgesel neden yayınlanmadı ya da yayınlanamadı? 2 sene önce aktif olan ve belgesel ile alâkalı olan www.aklinnuru.com adresi de şu anda ulaşılamaz durumda. Belgesel hakkında bir açıklama yapılmasını ya da tamamlanan kısmının bu karmaşık ortamı toparlamak ve karanlığı dağıtmak için yayınlanmasını yetkililerden talep ediyoruz.

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