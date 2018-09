Gençlik bir ni’mettir

Cenâb-ı Hak biz kullarına sayısız ni’metler yani güzellikler, iyilikler, lütûflar bahşetmiştir.

Bu ni’metlerden birisi de gençliktir. Zira her insan gençlik ni’metine nail olamayabiliyor. Peki, bu ni’mete nail olan biz gençler, bu ni’metin ne kadar farkındayız ve bunun için ne kadar şükrediyoruz? Bu soruyu her daim nefsimize sormalı ve muhasebesini yapmalıyız.

Öncelikle bizler, gençlik dönemini hayatımızın baharı olarak görürüz ve hepimiz bu dönemi çok severiz. Ama önemli olan nasıl seveceğimizdir.

Bediüzzaman Hazretleri (ra) bizlere, gençliğimizi nasıl sevmemiz gerektiğini şu sözlerle ifade etmiştir: “Gençliğin letâfetini, güzelliğini; Cenâb-ı Hakk’ın lâtîf, şirin, güzel bir ni’meti nokta-i nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsn-ü istimal etmek, şâkirane bir nevi muhabbet-i meşruâdır.”1 Biz gençler bu ifadeleri kulağımıza küpe yapmalı, böylelikle gençliğin ne derece önemli bir ni’met olduğunun farkına varmalıyız.

Evet, bizler gençliğimizi sevdiğimiz gibi hep genç kalmayı da arzularız. Hatta bilim insanları tarafından gençliğimizi muhafaza edecek, hiç yaşlandırmayacak bir iksir icad edilse, gerekirse bütün imkânlarımızı sarf ederek bu iksire sahip olmak isteriz. Hâlbuki bu gençliğin sınırlı bir ömrü vardır ve de bu dünyaya mahsus kalır. Çünkü “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.”2 Fakat biz mü’minler böyle dünyevî bir iksire ihtiyaç duymadan ve sınırlı bir ömrü olmayan, ebedî bir gençliğe sahip olabiliriz. Nasıl mı? Bunun sırrını Bediüzzaman Hazretleri (ra) bizlere vermiştir. “O şirin, güzel gençlik ni’metine istikametle, taatle şükretse hem ziyadeleşir hem bâkîleşir hem lezzetlenir”3 buyurarak mü’min gençlere müjde vermiştir. Bu yüzden biz gençler, böyle bir müjdeden mahrum olmamaya ve bu sırrı hayatımızda tatbik etmeye çalışmalıyız. Ayrıca gençlere apayrı bir önem veren Peygamberimizin (asm) “En hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.”4 hadisine mazhar olmaya çalışmalıyız.

Elhâsıl: Gençlik büyük bir ni’mettir. Bizler,Cenâb-ı Hakk’ın vermiş olduğu bu gençlik ni’metinin farkında olmalı ve bu ni’met için her daim şükretmeliyiz. Gençlik ni’metini, iffetle istikamet dairesinde hayrata sarf etmeli; gaflete dalıp, sefahat içinde harcayıp heba etmemeliyiz. Gençliğimizi iffet ve istikamet dairesinde geçirmediğimiz takdirde bu dünyada başımıza belâ olacağı ve mânevî bir Cehennem yaşatabileceği gibi ahirette de ebedî hayatımızı kaybetmemize sebep olabileceğini unutmamalıyız.

Dipnotlar:

