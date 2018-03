Hakkı haykıran gazete: Yeni Asya

Allah’ın inayetiyle her türlü engeli aşarak 21 Şubat 1970’de matbuat âleminde tezahüre başlayan Yeni Asya gazetesi 49. yılına adım atıyor.

49. senesine girmesine rağmen yayın hayatına ilk kez adım atıyormuşçasına gazetemizi heyecanla okumanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü Yeni Asya gazetesi sıradan bir gazete gibi canlılığını yitirmiyor, asla eskimiyor ve her gün tazeliğini koruyor.

Yeni Asya çok zorluklar çekmiş, bugünlere kolay gelmemiştir. Yayın hayatında birçok kez çeşitli sebeplerden dolayı kapatılmıştır. Sadece 1980-1984 yılları arasında dört kez kapatılmış ve üç isim değiştirmiştir. Kapatılır “Yeni Nesil” olur, kapatılır “Tasvir” olur bir daha kapatılıp “Hür Yurt” olurken tekrar “Yeni Asya”ya dönen gazete onca şeye rağmen asla yılmamış, yıkılmamış hakkı haykırmaya devam etmiştir.

Yeni Asya gazetesinin hizmet stratejisini, hedefini, programını çizen Bediüzzaman Hazretleri’dir. “Biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikâtleriyle kendimizi muhafazadır.”1 diyen Bediüzzaman Hazretleri’nin bu sözlerini şiar edinen Yeni Asya gazetesi, bu zamana kadar çizgisinden taviz vermemiştir. Bütün engellere, sıkıntılara, tehditlere de beş para ehemmiyet vermemiş, fikir ve düşüncelerinden de asla ve kat’a taviz vermemiştir. Bu çizgiden bir gün olsun sapmamış ve istikrarlı bir şekilde bu çizgisini korumaya devam etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin “Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir.”2 sözünü kendine rehber alarak hakkın yanında haksızlığın karşı- sında olup, her daim hakkı haykırmıştır. İnsan ayırt etmeden mazlûmun yanında olmuş, zalimlere boyun eğmemiş, minnet altına girmekten de her daim içtinap etmiştir. “Hakkı söylemeyen, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”3 sözüne muhatap olmamak için her gün yayımlanan yazılarıyla olsun, attığı manşetlerle olsun bütün gücüyle hakkı haykırmaya devam etmektedir.

“Yeni Asya nasıl oluyor da hakkı haykırırken korkmuyor?” diye soru aklınıza gelebilir. 1920’li yıllarda İstanbul’u istilâ eden İngiliz Başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı, İslâmiyet şerefi için, idam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve “Tükürün zalimlerin o hayâsız yüzüne!” cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşı koyan Üstad Hazretleri’nin bu müthiş cesaretinden dolayı kendinde kuvvet buluyor ve “Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur.”4 âyetini de kendine şiar edinip, zalimlerin yüzüne her gün matbuat lisanıyla tükürüyor. Bunu yaparken de asla kırıp dökmeden yapıyor yani müsbet hareket prensibini terk etmiyor. Çünkü gazetemizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de müsbet hareket prensibidir. Kırmadan, dökmeden fikirlere karşı fikirlerle ve matbuat lisanıyla mukabele etmek bunun neticesidir. Hatta 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 müdahaleleri sonrasında def’a- larca toplatılmış, kapatılmış ve yazarları hapse atılmış olmasına rağmen müsbet hareket prensibinden vazgeçmemiştir. Değil emniyete ve asayişe zarar vermek, belki bütün kuvvet ve kanaatleriyle milleti anarşilikten muhafaza ve emniyet ve asayişi temin etmek için var gücüyle çalışmıştır.

Ülkemizde meydana gelen olaylara Risâle-i Nur’daki prensiplerle bakan Yeni Asya, biz okurları için sağlam bir kaynak olmaktadır. Zalimlerin, dinsizlik ve ifsad komitelerinin planlarını gün yüzüne çıkarmakta ve ülkemizde meydana gelen olayları zahiren değil irdeleyerek, sorgulayarak açıklamakta, göremediğimiz derin mevzuları Risale-i Nur’daki ölçülere göre biz okurlarına göstermektedir. İşte bu yüzden Yeni Asya aldığı bütün kararlarda ve attığı tüm manşetlerde hep haklı çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir in- şâallah.

Elhasıl: Yeni Asya bu zamanda asıl cihadın müsbet hareket metoduyla, kalemle ve ilimle olduğunu bildiğinden gazetenin yanı sıra ilmî, ahlâkî, edebî, tarihî, fikrî ve sosyal muhtevalı yüzlerce eser neşretmiş ve bu eserler ile bilinçli bir neslin yetişmesine vesile olmuştur.

Yeni Asya, müsbet hareket prensibiyle mânen cihad etmeye de- vam edecek ve zulme boyun eğmeyip, korkmadan hakkı haykırmaya devam edecektir inşâallah. Nice 49 yıllara Yeni Asya’m…

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya 2013, s. 583.

2- Said Nursî, Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya 2010, s. 231,

3- Kuşeyrî, Risâle’sinde bu sözü Ebu Ali ed-Dekkak’dan duyduğunu ifade etmiştir.

4- Hûd Sûresi, 113. Âyet.