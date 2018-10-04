Mahşerde elbisemiz nasıl olacak?

Bu tarz sorular her Mü’minin kafasını kurcalayan soruların başında gelir.

Çünkü asıl vatanımız Cennet olduğu için mahşerdeki hâlimizin ve orada giyeceğimiz elbisenin nasıl olacağını merak ederiz.

Hiç şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Çünkü ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Ölümün ardından haşre ve ebede gidecek beşer yolculuğu başlar. Allah’ın izniyle insanlar, hiç çürümeyecek olan kuyruk sokumundaki hardal tanesi kadar küçücük bir parçadan yani acbü’z-zenebden yeniden canlanacak, kabirlerinde dirilip kalkacaklardır. Bundan sonra ahiret hayatı başlayacak insanlar mahşer meydanında toplanıp hesaba çekilecektir. Ümmetler arasında ilk hesaba çekilecek olanlar ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) ümmetidir.1

Peki, insanların mahşerdeki hâli nasıldır? Anadan doğma bir şekilde mi olacağız yoksa dünyada iken giydiğimiz elbiselerden mi giyeceğiz veyahut Cenâb-ı Hak, hikmeti gereği bizlere ahirete uygun libas mı giydirecek? Öncelikle insanlar kıyametten sonra sun’î elbiselerden çıplak ve üryan olarak dirilecektir. Bu konu hakkında nice hadîsler mevcuttur. Onlardan biri şudur: İbni Abbâs (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Sizler kıyâmet günü ayakkabısız, çıplak ve sünnetsiz olarak haşir meydanında toplanacaksınız.” Bu açıklama üzerine bir kadın sordu: “(Bu durumda) birbirimizin avret yerlerini görmez miyiz?” Resûlullah (asm) Abese Sûresi’nde geçen bir âyetle cevap verdi: “Ey kadın! ‘O gün herkesin kendine yeter derdi vardır.’”2 Evet, insanlar çıplak olarak haşir meydanında toplanacaktır, ama Cennette Cennet cinsinden, Cehennemde de Cehennem cinsinden elbiseler bulunacağına işaret eden âyetler ve rivâyetler vardır. Bunlar dünyadaki elbiseler gibi sun’î kumaşlardan dokunmuş elbiseler değildir.

Bizim bu dünyada sun’î elbise giymemizin bazı hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden birkaçını Bediüzzaman Hazretleri (ra) şu şekilde iade etmiştir: “Dünyada sun’î libasın hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zînet ve setr-i avrete münhasır değildir; belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz, fıtrî bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nisbeten bir maskara olur, mânen onları güldürür.”3

Ahirette bu tarz ihtiyaçlarımız olmayacağı için sun’î elbiselere de ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple biz insanlar mahşer meydanında, dünyada iken giydiğimiz kumaşlardan, ipeklerden ve derilerden yapılmış olan elbiseleri giymeyeceğiz. Orada üryan, yani çıplak olacağız. Ancak Cenâb-ı Hak bu dünyada ağaçlara ve hayvanlara fıtrî bir elbise giydirdiği gibi insanlara da mahşerde fıtrî bir elbise giydirecektir. Ayrıca mahşer meydanına bu şekilde gelen insanlarda, işlediği amellerin faziletine göre taç vb. mükâfatlar da bulunulacaktır. Çünkü bu, O’nun hikmetinin bir gereğidir.

Elhâsıl: Mahşerde elbisemiz dünyada giydiğimiz elbiselerden olmayacaktır. Bu elbise fıtrî olacak ve insanlara rahatsızlık vermeyen, insanın cesedine yakışan mümtaz bir elbise olacaktır. “Cenâb-ı Hak, insandan başka zîruh mahlûkatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi; meydan-ı haşirde sun’î libaslardan üryan olarak, fakat fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır.”4

Dipnotlar:

1- Kenzu’l-ummal, H. no: 39754.

2- Tirmizî, Tefsir, Abese, 3329.

3- Mektûbat, Said Nursî, Yeni Asya 2013, s. 653.

4- A.g.e. s. 652.

