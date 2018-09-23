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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Üniversiteyi kazandım, ama nerede kalacağım?

Said YÜKSEKDAĞ
23 Eylül 2018, Pazar
Her genç meslek sahibi olmak için ömrünün en verimli yıllarını okullarda geçirir.

Orta okul, lise derken sırada üniversite okumak vardır. Gençler için iyi bir üniversite okumak hedef ve maksad iken, üniversiteyi kazanmak ise başlı başına bir derttir. Zira eğitim sistemi sürekli değişmekte, gençler bundan olumsuz etkilenmektedir. Bu konu hakkında nice yazılar yazılmış ve görüşler ortaya konmuştur. Biz daha çok üniversite kazandıktan sonra her gencin yaşadığı “kalacak yer” sıkıntısı üzerinde durmaya çalışacağız.

Bulunduğu memleketin dışında bir yeri kazanmak, oraya gitmek ve orada kalacak bir yer bulmak gençler için özellikle de genç hanımlar için çok büyük bir problem teşkil etmektedir. Hele hele evinden çok fazla dışarı çıkmamış, etrafında belli bir çevre oluşturmuş gençler için evinden ve çevresinden ayrılmak, hiç bilmediği bir yere gitmek, orada yaşamak çok zor bir iştir. Cenâb-ı Hak yâr ve yardımcıları olsun.

Üniversite kazanan gençlerin özellikle de genç hanımların gittikleri yerlerde emniyetli bir yerlerde kalmaları her ebeveynin istek ve arzusudur. Her türlü günahın rahatça işlendiği ahir zamanda gençleri korumak, onların hem dünya hem âhiret hayatlarının kurtulmasına çalışmak, anne ve baba başta olmak üzere hepimizin vazifesidir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de, “Sizden hayra çağıran, ma’rufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 3/104) buyrulmaktadır. Bu âyetle, ma’rufun emredilmesi ve münkerden men edilmesi işi biz Mü’minlere farz kılınmıştır. Gençlerle uğraşan gizli dinsiz ve ifsad komitelerinin her gün çalıştığı, gençleri dinsizliğe ve anarşiye sürükleyip, ahiret hayatlarının mahvolmasına sebep olduğu bu zamanda biz Mü’minler, bilhassa Nûr Talebeleri bu komiteye karşı mânen cihad etmeli, onlardan daha çok çalışarak gençleri bu ifsad komitelerinden korumalı ve muhafaza etmeliyiz.

Evet, bu çok önemli mes’elede hamd ü senâlar olsun ki birçok dinî cemaat, vakıf ve dernek, üniversiteyi yeni kazanan gençler için hizmet etmektedir. Bu hizmet erleri, gençlerin, gizli dinsiz ifsad komitelerinin hain tuzaklarına düşmemeleri için bulundukları yerlerde mânen cihad etmektedir. Evlerinden ayrılan bu gençlere emniyet içinde kalacakları, evlerini aratmayacak rahatlıkta mekânlar temin ederek onların rahatı için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır vaziyette beklemektedirler. Maalesef, son yıllarda cemaat, dernek ve vakıflara olan ön yargının artması, algı oluşturularak cemaatlerin gereksiz olduğu hegemonyasının aşılanmasıyla gençlerin cemaatlerden uzak durmasına sebep olmuştur. Hâlbuki bu vakıf, dernek ve cemaatlerin Allah’ın rızasını kazanmak ve hizmet etmekten başka bir amaç ve gayeleri yoktur. Bu sebeple gençlerin yanlış bilgilendirilmesine müsaade etmemeli ve ön yargılarının kırılmasına çalışılmalıyız.

Bu hizmet erlerinden birisi de Yeni Asya Vakfı’dır. Kurulduğu günden bu yana yılmadan, yıkılmadan ve hiç durmadan hizmet eden Yeni Asya Vakfı, hiçbir menfaat gözetmeksizin, sadece rıza-i İlâhî için hizmetlerine devam etmektedir. Yeni Asya Vakfı’na ait hizmetlerin yapıldığı mahâller, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde mevcuttur. Bu yerler, üniversite okumak için gelen gençlerin gönül rahatlığıyla ve emniyet içinde kalacakları, dinî terbiye alabilecekleri, mânevî huzuru iliklerine kadar hissedebilecekleri ve rahat bir şekilde üniversite hayatını yaşayacakları yerlerdir. Ayrıca burada kalan gençler üniversite sonrası için hayat tecrübeleri edinmekte ve misyon-vizyon sahibi olarak hayatlarına devam etmektedirler. Her türlü günahın cezb ettiği bir zamanda, bu yerlerde kalan gençlere selâm olsun. Burada kalmak isteyip de kalamayan gençler ise hiç üzülmesin. Çünkü hayır sahipleri tarafından yapılan yardımlarla maddî durumları iyi olmayan gençlerin bu sıkıntıları giderilmektedir. Bu da “Ben de böyle bir yerde kalmak istiyorum, ama durumum yok” diyen gençler için büyük bir fırsattır.

Evet, memleketlerinden başka bir yerlere gidecek olan gençler, hiç tedirgin olmayın. Çünkü üniversite hayatını çok rahat bir şekilde yaşayacağınız, huzur bulacağınız ve evleriniz gibi olan mekânlar sizleri beklemektedir. O mahâllerde sizlere yardımcı olacak, anne ve baba şefkatindeki ağabey veya ablalarınız sizin yolunuzu gözlemektedirler. 

Haydi gençler! Hiç vakit kaybetmeden Yeni Asya temsilcikleri ile irtibata geçmeye var mısınız?

 

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