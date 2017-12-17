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17 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Akıllı insan ders alır

Sait Can
17 Aralık 2017, Pazar
Geçenlerde bir televizyonda kanalında düzgün Türkçe’siyle tesbitini anlatan Suriyeli bir genç vardı.

Çöp toplayarak geçindiğini anlatıyordu. Sosyoloji kitaplarına başlık olabilecek çok önemli bir tesbitte bulundu;  “Çöplükte Birleştik” deyimi.

Genç şöyle anlattı: “…Biz Suriye’de ön yargılı yaşıyorduk. Birbirimize ayrımcılık yaptık ve dozunu yavaş yavaş artırdık.  Şii’ler iktidar olduğu için kimseyi beğenmiyordu, Sünni’ler çoğunluk olduğu için kimseyi beğenmiyordu, Hristiyan’ı zengin olduğu için kimseyi beğenmiyordu, Kürt’ü başka beğenmiyor, Arap’ı başka, Türkmen’i başka beğenmiyordu.

“Yani kimse kimseyi beğenmiyor, herkes dedikodu yapıp sosyal medyada küfürleşiyordu. Dolayısıyla herkes birbirinden uzaklaşıyor, herkes çok bilmiş, en ahlaklı, en dindar, en namuslu benim diyordu.

“Şimdi durum değişti. Hepimiz Gaziantep çöplüklerinde birleştik. Çöp toplarken kimse kimseyle tartışmıyor. Çöplüğe düşünce birleşmeyi öğrendik...”

Suriye’de kalanlar ise daha acı bir dram yaşamakta, faydanalacak ve özgürce dolaşacakları bir çöplükleri bile yok. İbretlik bir tablo…

Gelelim bize; seksen milyon insanımız yetkili yetkisiz, baştan aşağı hepimiz ülkemizin gidişatından ve birbirimizden şikâyetçiyiz. Özellikle örnek olması gereken söz sahibi ve sorumluluk mevkiinde bulunan insanlarımız birbirlerini en ağır şekilde tezyif etmekten, hain ilan etmekten hiç çekinmemektedirler. Bu durum ülkemiz insanının tamamına dalga dalga yayılmakta ve adeta herkes birbirine “hain” gözüyle bakmaktadır.

Kurt dumanlı havayı severmiş. Bir şeyleri anlamak için illa başımıza gelmesini mi beklemeliyiz?

“Akıllı insan tecrübelerinden ders alır, daha akıllı insan başkalarının tecrübelerinden de ders alır” özdeyişi ülkemiz insanına baktığımızda sadece sözde kalmaktadır.

İnsanlık tarihine baktığımızda da genellikle tekerrürden ibaret olduğunu görmekteyiz. Unutmayalım ki kaybedecek şeyi çok olanlar daha çok üzülecek.

Güzel insanYunus Emre, “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı” demiş. Hayat çok kısa, bu dünyaya milyarlar gelmiş ve gitmiş. Biz de gidiciyiz, ortalığı karıştırmaya değmez,  kötü söze gerek yok, gelin güzel söz söyleyelim de barış ve huzur içinde olalım...

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