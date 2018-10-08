Pazar Gençlik Gurubu-2019 Risale-i Nur derslerimiz başladı.

İstişare ile gençlerle ilgilenecek gönüllü bir eğitimci ekip oluştu. Oldukça dinamik bir genç toplulukla başladık. Ortalama 15-20 kişi ile ders yapacağa benziyoruz. Ama bu gençler zaman zaman sınıf arkadaşlarını, akrabalarını da dâvet ediyorlar onları saymıyoruz. Hatta gurup faaliyetine katılıp, sonra sonra Risale-i Nur derslerini bırakmayanlarımız az değil. Biz de dünyayı kurtarmaya kalkmıyoruz. Hedefimizde nefsimiz var. İhtiyaç duyanları da dâvet ediyoruz.

İlk haftada gençlere, ‘Hangi konularda ders istiyorsunuz?’ ve ‘Ne gibi etkinlikler olmasını istiyorsunuz?’ diye sorduk. Oldukça ilginç anket cevapları çıktı. İstenilen ders konularından liseli sınıfların gündemlerine ulaştığımız kanaatine vardık. Akılla, mantıkla bağdaşmayan o kadar çok soru geldi ki, anlaşılan liselerimiz tam bir kafa karışıklığı içerisinde bulunuyor.

İşte Risale-i Nurlar tam da bunun için var. Kafası karışanlara, yolunu şaşıranlara Kur’ân ışığında tam bir yol gösterici.

Zındıka komitelerinin hedefinde emin olun liseli gençler var. Hislerin galeyanda olduğu, sağlıklı düşünmenin çok mümkün olmadığı ve neredeyse ‘delilik çağı’ denen bir dönemde onları her türlü yanlışa sevk etmek noktasında adeta seferberlik ilân etmiş gibiler. Kitle iletişim araçlarındaki programlar çok yönlü tahribatın düzeyini gösteriyor.

Biz de bunlara karşı iman ve Kur’ân hakikatlerini onların karşısına çıkarıp aklı ikna, kalbi tasfiye, nefsi terbiye ve kör hissiyatı da mağlûp eden derslerimize çalışıyoruz. Eğitimci arkadaşlarımıza konuları dağıtıyor ve onlardan gençlere uygun, anlaşılacak seviyede örneklerle, özetlerle çalışmalarını istiyoruz.

Ayrıca faaliyet anketimizde oldukça renkli teklifler çıktı. Uygun sinema-tiyatro, kitap fuarı, sergiler, müzeler, kütüphaneler, şehir gezileri, büyük ağabeyleri ziyaret, hasta ziyaretleri gibi portföy epeyce çeşitli ve zengin.

Biz de gençlerimizin imanlı, Kur’ânlı; kendine, vatanına, milletine, ailesine faydalı gençler olması için çalışıyor, kafa yoruyoruz. Düşündükçe, istedikçe Rabbimiz ihsan ediyor. Biz istiyoruz, O veriyor. Bize istemek düşüyor.