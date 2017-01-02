"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Beni benden daha çok düşünen Bir’i var

Sebahattin YAŞAR
02 Ocak 2017, Pazartesi
Başıma bir şeyler geldikçe gündemde olduğumu anlıyorum.

Seviniyorum.

Bu o anki ruh halime göre olumlu da olabilir olumsuz da. Ama her halükârda gündemde olduğumu anlıyor ve halime şükrediyorum.

Ya kimselerin gündeminde olmasaydım!

Ya ne arayanım ne de soranım olsaydı!

Halimi kimse bilmeseydi, o zaman ne yapardım?

İçimden geçenleri bile bilen Bir’isi varsa, insan için gam mı olur?

İnsan bir güce dayanınca kendini güvende hissediyor.

Anbean kayıtlarının bir yerlere ulaşması ne kadar da anlamlıdır.

Düşünsenize boşa giden hiçbir şey yok; anlamlı veya anlamsız.

Yine düşünsenize, ‘Senin düşüncen, senin hayalin, senin arzu ve isteklerin bir anlam taşımıyor.’ mesajı insan için ne kadar ağır olurdu.

Ama tam tersini düşünün.

Attığın adımlar, aldığın nefesler, hatıraların, düşüncelerin, duyguların, henüz düşünce aşamasına gelmemiş hayallerin hepsi bir merkezde toplanıyor ve sen kayıtlara geçiyorsun.

Bu ne muhteşem bir şeydir.

Hem hesabını vermek güzel olacaktır, hem de hesabını almak.

İşte Rab’lık budur.

Kulunun düşünmediğini, düşünemediğini, düşünemeyeceğini uygulamaya koymak ve hayatlandırmak.

Ve bir güzel olan da, insan sadece düşüncesiyle yüce Kudrete ulaşabiliyor ve O’nunla konuşabiliyor, O’na arzu ve isteklerini iletebiliyor.

Ve cevap da alıyor.

Özel zamanlar, tüzel zamanlar ne zaman isterseniz görüşebiliyorsunuz.

Kapısı açık.

İstemeyi bile bilmeyecek kuluna istemek duygusunu istemesi için vermiş, daha ne olsun!

Başına gelen musîbeti seven, onunla konuşan büyükleri şimdi anlıyorum.

Sevinç halinin hakikatini bilen büyüklerin ona bile muvakkat olduğu için sevinmediğini biliyorum.

Yok olup giden lezzetler insana elem veriyor. Yine yok olup giden elemler insana lezzet veriyor. Ama kim ne derse desin, inanmak güzel bir şey.

İnanmak insanın fıtratında olan bir şeydir.

Bunu siz, sağlıklı bir şekilde yürütemezseniz, o zaman insan yine bir şeylere inanacaktır, ama o inandıkları boyunlarına yüklenmiş yük olmaktan öteye geçmeyecektir.

Akıl, mantıklı olanlara yatkındır.

Ben yine de başıma bir sıkıntı geldiğinde, hemen nerede ve ne şartlarda olursam olayım, elimden geleni ortaya koyar ve hemen O’nun (cc) kapısını çalar ve O’ndan medet bekliyorum.

O (cc), varsa ve biliyorsa; daha ben kimden ne bekleyeyim.

Vesileleri de yaratan, bizden Kendisinden istememizi istiyor.

Bundan daha güzel ne olabilir.

Vermek istiyor ki, bizim istememizi halkediyor. ‘İsteyin vereyim.’ diyor. 

Beni benden daha iyi biliyor, ben de O’ndan (cc) istiyorum.

Vesselâm.

Okunma Sayısı: 2246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mustafa Gönüllü

    02.01.2017 12:32:42

    Allah razı olsun hocam.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

Güvenlik ve istihbarat muamması

Güzel şeyler de oluyor

Günün Osmanlıca Vecizesi

İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

120 fabrikada üretim durdu

3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

İthalat da, ihracat da düştü

NATO'da bayraklar yarıya indirildi

''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

En Çok Okunanlar

Genel

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
Faruk ÇAKIR

Sermayeyi mi kaybettik?
Cevher İLHAN

Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
Genel

Güvenlik ve istihbarat muamması
Genel

Anayasa teklifine üç itiraz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Terörden niye korunamıyoruz?
M. Latif SALİHOĞLU

Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
Caner KUTLU

Akl-ı selim
Genel

Güzel şeyler de oluyor
Ahmet BATTAL

Dalga beraber geçilir!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.