"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Çağ, iletişim çağı

Sebahattin YAŞAR
20 Aralık 2017, Çarşamba
Çağ dönüp dolaşacak, her şeyi deneyecek sanırım iletişimde duracak.

İletişim çağın en önemli gereği olacak.

Yani iletişimin dinamiklerini bilen kazanacak.

Nerede kazanacak?

Her yerde.

İnsan, Rabbiyle de haddini hududunu bilen bir kulluk hali içerisinde iletişimde olacak, sair dünya meşguliyetleriyle de.

Ama önce iletişimin bir ciddi gereklilik olduğunu, onun da bir ilim olduğunu, kendine göre kural ve kaidelerinin olduğunu, usul ve esaslarının olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yoksa olmaz.

‘Ben söyledim, bitti.’

‘Ben söyleyeceklerimi söyledim, o da beni duydu, mesele bitmiştir.’

Yok, yok; bunlar yok artık.

Artık, yeni şeyler var.

Ne gibi?

‘Ben böyle düşünüyorum, sen dersin?’ ‘Ne düşünsen, benim için de saygındır.’ ‘Düşüncelerine saygı duyuyorum.’ ‘Benim kanaatimi merak ediyorsan ifade edeyim.’ ‘Benim gibi düşünmeme hakkına sahipsin.’ ‘Senin bu konuyu daha orijinal ele alacağını ümit ediyorum.’ ‘Bendeki yansımalar bu, ya sizde nasıl?’ gibi onlarca değişik değişik ifade biçimleri.

‘Yap bakalım, göreceksin, benim dediğim noktaya nasıl geleceksin’ değil.

‘Sen zaten hep böylesin.’ değil. ‘Ben sana dememiş miydim?’ değil.

‘Ben bana düşenleri ifade ettim şimdi senin tercihleri izleyelim.’ gibi.

‘Ne çıksa ben saygılıyım’ gibi.

‘Şıklar ortada, hayat senin…’ 

‘Denemeye değer’, 

‘Ben her halükârda seninleyim.’ gibi.

Bütün bunları neden anlattım biliyor musunuz?

Paylaşayım:

Beyefendi baba, yürüyüşü bile baba! Ceket omuzunda. Kenarlarda içi boş kollar salınıyor. ‘Ben ne diyorsam o’ şeklinde bir hayat. Ve başlıyor kendini ifade etmeye. Aslında dert yanıyor. İçi sızlıyor. İçi kan ağlıyor. Ama serde babalık var ya, indiremiyor yelkenleri.

Ve, ‘Evden köşe bucak kaçmış çocuklar.’ Suçlanan çocuklar, gençler…

Oysa sonuç, sonuca tesir eden ortaklarındır. Ama sonucu fatura etme yetkisi sizde ise, kötü olan bu oluyor. İstediğiniz cümleyi kuruyor ve altına imzayı atıyorsunuz. Siz karar verdiniz ve siz uyguladınız.

Peki sonuç kimin? Yani siz karar verdiniz, uyguladınız, çıkan sonuç başkasına fatura ediliyor. 

Peki sizin kendi kendinize verdiğiniz karar ve uygulamalarınız ne oluyor?

Sonuca en ciddi tesiri yapan sizsiniz, ama suçlu çıkan başkası oluyor. Olur mu böyle?

Babanın genciyle bağı bitmiş. Evden çıkmış. Aynı şehirde ama uzak bir semtte bir ev tutmuş. Baba ile hiç görüşmek istemiyor. Anne ve kardeşlerle telefon üzerinden bir bağlantı sürdürüyor. Kötü olan da artık düşmanca hisler gelişmiş. Babanın isteğinin tam zıddında bir hayat hali ortaya çıkmış.

Baba evladının evine gidemiyor. Evladı babanın evine gelemiyor. Ne acı bir tablo.

İşte size, hem baba evlat arasındaki iletişime, hem de iman ve Kur’ân talebelerinin arasındaki insani ilişkilere tam bir çare olacak bir iletişim tarzı:

“Baba ne kadar haksız da olsa, oğul, onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba, şefkat-ı fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Değil böyle baba ve evlat ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur’un baş şakirtleri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar, Risale-i Nur’un hatırı için Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturuyla bu iki kardeşim, dünyevi ve cüz i ve hissi şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veledliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur’un şakirtliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve affetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim, benim hatırım için, birbirini tenkit etmemek lazım geliyor.” (Emirdağ) Lahikası.

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    295. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam düşmanlığını iletişimle aşarız

    Cezaevinden çıktıktan sonra Hüseyin Çapkın'dan ilk açıklamalar

    ''Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz"

    Batman Üniversitesi'ndeki skandal iddia hakkında YÖK'ten ilk adım

    Yunanistan tarafından geri gönderilen kaçak donarak öldü

    Rusya'dan ABD'ye ''Kudüs vetosu'' suçlaması

    İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısında yeni bir sinagog açtı

    Çok küçük arazilerde istiridye mantarından yüksek gelir fırsatı...

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    ''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni koğuşta duygulu tanışma
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim ve savcılara empati eğitimi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları bölen 2x28’ler...
    Mustafa ORAL

    Dengini bulan dengeyi bulur
    Ali FERŞADOĞLU

    Bulaşıcı yamyam hastalığına mı yakalandık?
    Faruk ÇAKIR

    Tehlikeli dil terk edilsin
    Abdil YILDIRIM

    Bir dava adamı: Kadir Tuncay
    Cevher İLHAN

    Kararlar, müeyyidelerle hayata geçirilmeli
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mersin şefkat kahramanlarından: Kadriye Yaşar
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfirin Allah düşmanı olmasında Müslüman’ın sorumlulukları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.