"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cemaatler imanlı insan yetiştiriyor

Sebahattin YAŞAR
19 Eylül 2018, Çarşamba
Bir klâsik; Pazar Grubu Gençleri-4

Evlâdıyla sağlıklı bir iletişim kuramamış pek çok ebeveyn var. Onlar da ister ki, evlâtlarıyla birileri ilgilensin. Durum, ‘Ne hali varsa görsün.’ denilecek türden değildir. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun neticede ortada evlât var.

Cemaatin şahs-ı manevisi içinde pek çok eğitimciler var. Bu eğitimcilerimizin bilgi ve becerileri de var. Bir araya gelinebilecek ortamlar da var. Birisi başlatsa devam edecek, destek verecek arkadaşlar da var. Ama yapılmıyorsa, bu ihmalin geri dönüşümü topyekûn bir milleti kapsıyor. Bu, un var, şeker var, su var; bunları bir araya getirip, yoğurup bir helva yapma meselesine benziyor. Günümüzde bu adımlara dünden çok daha fazla ihtiyaç var.

Yapılan faaliyet iman ve Kur’ân hizmetidir. Faaliyetleri meşveret yapılanması içerisinde ele alarak, neyin, nasıl olması gerektiğini çoklu akıl ortamında konuşarak, en doğruya ulaşmaya çalışmak aklın gereğidir.

Her türlü maddî ve manevî imkân var, bu adımların atılması gerekliliğini herkes biliyor, ama kimse de kalkıp bir teşebbüs yapmıyorsa bu tam bir atalet hali, hastalık halidir. Böyle bir durum (Allah korusun) musîbeti celbeder.

Aslolan anne babaların kendi evlâtlarıyla sağlıklı şekilde iletişim içerisinde olmalarıdır. Öncelikle buna çalışmak lâzımdır. Hiçbir kimse anne babanın yerini tutamaz. Ama velev ki olmadı ise, bu eğitimde üçüncü şahıslar olarak ifade edilen örnek abla ve örnek abi modelini devreye sokmak lâzımdır.

Gençler rol modellere ihtiyaç duyuyor. Bazen öğretmenler, bazen bir akraba, bazen bir çalışan, bazen de bir alan uzmanı gençlere gerek üslûp, iletişim, davranış noktasında örnek olmaktadırlar. Gencin rol modeli olan kişinin ona ulaşması ve bir takım adımları atmasına yardımcı olması daha kolaydır.

Bir de yaşanan bir olumsuz cemaat yapılanmasından hareketle yüz yıllardır hizmet eden, imanlı gençler yetiştiren cemaatler töhmet altında bırakılmamalıdırlar. Cemaatler, müsbet iman ve Kur’ân hizmet ortamları örneği olarak güçlendirilmelidir. Olumsuz örnek, örnek olmaz. Bundan hareketle olumlu örnekleri ön plana çıkarmak, onların üzerinde oluşan kirlenmeyi temizlemek ehl-i iman insanlar için bir gerekliliktir. İnsan yetiştirmek, sadece kurum ve kuruluşlara havale edilecek bir konu değildir. Sivil toplumun da ciddî anlamda taşın altına elini koyması gerekir.

 

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

    Türkiye’nin % 70’i borçlu

    1,7 milyon tavuk telef oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler tutuklandı

    Düşürülen Rus uçağı hakkında ABD'den açıklama

    UCM ön inceleme başlattı

    Guterres İdlib mutabakatını değerlendirdi

    Dışişleri Bakanlığı: ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz

    Netanyahu - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

    'Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak'

    'Trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor'

    '103 yıl öncesinden bugüne kadar patlamadan kalmış'

    Aşure ile ilgili bunları biliyor muydunuz?

    İsrail göstericilere ateş açtı: 2 Filistinli daha şehit oldu

    'İsrail'in korktuğu çok açık'

    İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

    Myanmar ordusu soykırımdan yargılansın

    Bilecik: Zor bir dönemden geçiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlatmayalım mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi bağımsızlığa engel mi, güvence mi?
    Mustafa ORAL

    Bir ateş ver, ciğerimi yakayım Mehmed Zekeriya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı
    Genel

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz
    Genel

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat
    Davut ŞAHİN

    Korku medyası
    Ali FERŞADOĞLU

    Aşurenin mânâ boyutlarına uzanmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı Nur-u Kur’ân’la cidaldeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.