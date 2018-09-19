Cemaatler imanlı insan yetiştiriyor

Bir klâsik; Pazar Grubu Gençleri-4

Evlâdıyla sağlıklı bir iletişim kuramamış pek çok ebeveyn var. Onlar da ister ki, evlâtlarıyla birileri ilgilensin. Durum, ‘Ne hali varsa görsün.’ denilecek türden değildir. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun neticede ortada evlât var.

Cemaatin şahs-ı manevisi içinde pek çok eğitimciler var. Bu eğitimcilerimizin bilgi ve becerileri de var. Bir araya gelinebilecek ortamlar da var. Birisi başlatsa devam edecek, destek verecek arkadaşlar da var. Ama yapılmıyorsa, bu ihmalin geri dönüşümü topyekûn bir milleti kapsıyor. Bu, un var, şeker var, su var; bunları bir araya getirip, yoğurup bir helva yapma meselesine benziyor. Günümüzde bu adımlara dünden çok daha fazla ihtiyaç var.

Yapılan faaliyet iman ve Kur’ân hizmetidir. Faaliyetleri meşveret yapılanması içerisinde ele alarak, neyin, nasıl olması gerektiğini çoklu akıl ortamında konuşarak, en doğruya ulaşmaya çalışmak aklın gereğidir.

Her türlü maddî ve manevî imkân var, bu adımların atılması gerekliliğini herkes biliyor, ama kimse de kalkıp bir teşebbüs yapmıyorsa bu tam bir atalet hali, hastalık halidir. Böyle bir durum (Allah korusun) musîbeti celbeder.

Aslolan anne babaların kendi evlâtlarıyla sağlıklı şekilde iletişim içerisinde olmalarıdır. Öncelikle buna çalışmak lâzımdır. Hiçbir kimse anne babanın yerini tutamaz. Ama velev ki olmadı ise, bu eğitimde üçüncü şahıslar olarak ifade edilen örnek abla ve örnek abi modelini devreye sokmak lâzımdır.

Gençler rol modellere ihtiyaç duyuyor. Bazen öğretmenler, bazen bir akraba, bazen bir çalışan, bazen de bir alan uzmanı gençlere gerek üslûp, iletişim, davranış noktasında örnek olmaktadırlar. Gencin rol modeli olan kişinin ona ulaşması ve bir takım adımları atmasına yardımcı olması daha kolaydır.

Bir de yaşanan bir olumsuz cemaat yapılanmasından hareketle yüz yıllardır hizmet eden, imanlı gençler yetiştiren cemaatler töhmet altında bırakılmamalıdırlar. Cemaatler, müsbet iman ve Kur’ân hizmet ortamları örneği olarak güçlendirilmelidir. Olumsuz örnek, örnek olmaz. Bundan hareketle olumlu örnekleri ön plana çıkarmak, onların üzerinde oluşan kirlenmeyi temizlemek ehl-i iman insanlar için bir gerekliliktir. İnsan yetiştirmek, sadece kurum ve kuruluşlara havale edilecek bir konu değildir. Sivil toplumun da ciddî anlamda taşın altına elini koyması gerekir.