Dini muhtevalı sosyal medya paylaşımlarında ‘ene nerede?’

Bir genç eğitimci kardeşim hatırlattı.

“Duygulara dokunan dini içerikli paylaşımlara dönük biraz tereddüdüm var.” diyor ve devam ediyor, “Bu milletin duygularının aktif olduğunu bilen kimileri din duygusunu kullanarak, gözyaşları ile kendi şahsî veya topluluk menfaatlerini yürütüyor, kimileri yine aynı kanalı kullanarak kendi şahsî, siyasî menfaatlerini devam ettiriyor. Kimi de Risale-i Nur’u alet ederek kendi grup, şahsî, nefsî, hissî doyumunu gerçekleştiriyor. Onun için duygulara dokunan yazıları ben biraz kaygan zemin olarak görüyorum. Kimi çok ağlayarak, kimi çok güldürerek, kimi ağzı çok lâf yaparak bu milletin bu damarını çok iyi kullandı veya kullanıyor.”

Evet, bu nokta çok önemli. İnsanın nefsi hiçbir zaman köşeye çekilmeyeceğine göre, kim bilir belki de en masum faaliyetlerin içinde varlığını sürdürüyor olabilir. Yani aynı duygu kanalı kullanılarak, medya ortamında Risale-i Nur dersleri yapılırken daha çok güldürme amacı ön plana çıkabilir. Bu sefer o hakikatler laubali, biraz da gayr-i ciddî hatıralar, hikâyeler içinde kaybolup gider. Hatta öyle olur ki, ‘Sen daha iyi güldürüyorsun, ben daha iyi güldürüyorum’ seanslarına dönüşebilir. Böylece hakikat perdelenir. Oysaki hakikat bazen keskindir, bazen yumuşaktır, ama her zaman derin etkiye sahiptir.

Sosyal medya araçları, paylaşımlar acaba şimdilerde hakikatler üzerinden birilerini mi parlatıyor? Kur’ân’ın hakikatleri değil de, o hakikatleri seslendiren dellâllar konuşuluyorsa, bu yanlıştır diyor Bediüzzaman.

Her işte niyet ve ihlâs sorgusu önemlidir. Herkes her paylaşımını, her adımını vicdanî bir muhasebe içinde, nefsi beslenme mi, yoksa gerçekten bir hakikatin daha anlaşılması, bir güzel faaliyetin daha paylaşılması ve güzel örneklerin yaygınlaşması amacına dönük mü adımlar atılıyor dikkat edilmelidir. Yoksa insan Allah muhafaza ihlâs dersi yaparken ihlâssızlığa, ene dersi yaparken ihlâsla enaniyetine hizmet edebilir.

‘Nefis ve şeytan yol bulup amelimizi yok eder’ diyerek hiçbir şey yapmamak değil, imana ve Kur’ân’a dair güzel hizmetler yaparken nefis ve şeytanın hilelerine karşı, her an kaybetme tehlikesi olan ihlâsı muhafaza etmek, her an tetikte olmak duyarlılığı kazanmaktır ifade etmek istediğimiz, başka bir şey değil. Bu çağrı önce nefsimize dönüktür. Arzu edenler de katılabilir.