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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Gençler için kaçırılmaması gereken bir gündem: ‘Gençlerle Buluşuyoruz’

Sebahattin YAŞAR
01 Kasım 2017, Çarşamba
Gelecek, genç enerjilerle şekillenecekse, o zaman onların bir amaç doğrultusunda, bir plan dahilinde, bir disiplin içerisinde ve kabiliyet keşifleri yapılarak, bir iş bölümü ve mesai ortaklığı ile adım atılmasını gerektirmektedir.

Bugün gençlerin en çok ihtiyaç duydukları gündemlerden birisi, kendilerine sağlıklı bir rehberlik yapılamaması meselesidir. Gençleri, kabiliyet keşiflerinden sonra yüksek ideallere sevk etmek noktasında en yakınında bulunan ailenin de çok ciddî bir katkısı olduğunu ve bu konuda çok ciddî bir rehberlik yapıldığını söylemek mümkün değildir.

Özellikle ebeveynler, akademik başarı noktasındaki bütün zorlu süreci, okullara devretmiş bulunuyorlar. Yüzlerce öğrencisi bulunan rehberlik öğretmenlerine konuyu havale etmek aslında yorucu ve donanım gerektiren, ilgi, bilgi, sevgi, disiplin, takip, süreklilik gerektiren bir yoğun gündemi, zaten gündemi yoğun olan öğretmenlere devretmek, biraz da kolaycılığa kaçmak anlamı taşıyor ve neticeyi daha da zorlaştırıyor.

Dizlerinin diplerinde bütün hayat aşamaları geçen evlâdına ulaşamamak ve onları keşfedememek, kabiliyetlerini sevk edememek yani onları kaybetmek aslında bir aile için en büyük kayıptır.

Bu neticenin temelinde ilgilenmemek, ciddiye almamak, konuyla ilgili okumamak, düşünmemek, dert etmemek vardır.

Düşük evlât profilleri demek ciddiye alınmamış, üzerinde çalışılmamış, kabiliyet keşifleri yapılmamış ve neticede de yüksek idealler yüklenmemiş, model şahsiyet örnekleri üzerinde çalışılmamış hasılı ihmale uğramış evlât manzaraları demektir. Vazifenizi yapmışsanız, neticede vicdanen rahatsınızdır.

Onun için günümüz çocukları için artık kabiliyet keşfi, o kabiliyetleri beslemek, meyiller oluşturmak, o meyil oluşumu esnasında programlar seçimi, yönlendirilmesi, maddî ve manevî meyil beslenmesi gibi ince aşamalar da artık öğretmenlerin insafına bırakılmış konular olarak karşımızdadır.

Bu gündem her ebeveyn için ciddiye alınıp, titiz çalışıp, sağlıklı bilgilere ulaşıp, uzman destekleri sağlayıp, özel çalışılması gereken bir süreçtir.

Ciddiye almadığınız bir şeyden ciddî sonuç beklemek anlamsız olacaktır. Aslında büyük oranda şikâyetçi olduğumuz evlâtlarımız, bizim ihmallerimizdir.

‘Gençlerle İletişim’ isimli kitabın özet cümlesi dikkat çekici idi: “Bir yerde bir iletişim problemi varsa, sizde bir iletişim engeli vardır.”

Neyse, görüyorsunuz konu çocuklar olunca, gençler olunca ne çok gündem devreye giriyor. Bu da zaten ihmalin boyutlarını bize gösteriyor.

Yeni Asya topluluğu, on yıllardır sağlıklı gençler yetiştiriyor. Bu bir sistemin neticesidir. Himmet sahibi insanlar, sırf Allah rızası için ülkenin geleceği, ailelerin sıhhat ve selâmeti ve gençlerin de idealist, başarılı, inançlı yetişebilmeleri için her türlü maddî ve manevî fedakârlığı sergilemektedirler.

İşte bugünlerde gazetede ilânı yapılan ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ çalışması, kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir çabadır. Bu projeye gerek aileler kendi evlâtlarını şevkle sevk etmek noktasında ve gerekse, cemaat olarak illerde bu projede yer alması düşünülen gençlerin desteklenmesi için seferber olunması gerektiği apaçıktır. Bu potansiyel çalışma iki dünya saadeti ihtiva eden bir tohumdur. 

Bu proje illerde, hizmet organizasyonları içinde acil gündem yapılmalıdır. Çünkü gençleriniz iman ve Kur’ân hizmetlerinde yanı başınızda değilse, o zaman emin olun ki başka bir yerlerde demektir. 

Netice, emeğimiz kadar olan bir şeydir. Evlâtlarınız, emeğinizin neticesidir. İlâhî kanun budur. Vazifeni hakkıyla yap, netice-i İlâhiyeye karışma.

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