‘Hak’, ‘hukuk’ diye diye ‘hukuksuzluk’ edenler!

Herkes Allah’ın rahmetine sığınıyor. ‘O (cc) affeder.’ diyor, ama affetmesi için gerekenleri duymazdan geliyor.

Adam, ‘Ben Allah’ı bilirim, o benden razı ise gerisi hikâye.’ diyor. Ama kul hakkı yemeye devam ediyor.

Cümle doğru, doğru da o cümlenin sana bakan tarafı doğru mu? Allah’ın rızası nelerde saklı?

Cümlenin işine gelenini almak, arkasını görmezden gelmek, Bektaşi tarzı olmaz mı, bu tarz kişiyi kurtarır mı?

Aynı bildiğin Allah, ‘Benim yanıma kul hakkı ile gelmeyin.’ demiyor mu?

Böyle bir mukabelede, ‘Herkeste kul hakkı var’ deyip, topu taca atmak kişiyi kurtarır mı? Böyle bir durumda herkesin kendi nefsini cümlenin muhatabı alması gerekmez mi?

Sen milletin hakkına hukukuna gir, adaleti gözetme, nefsinin direktiflerinden sapma, vicdanını sustur, sonra da git, ‘Ben Allah’ı razı etme peşindeyim.’ de. Bu cümleyi bilmek yeter mi, hani amel etmek, hani ihlâslı amel etmek’ demezler mi?

Allah’ın rızası peşindeyim deyip, her yanlışa düşenler, elbette adalet-i İlâhî bunu gerektirir ki, en ağır darbe önce onların başında patlayacaktır.

Allah’ın rahmetine inanmak kul hakkına girmemeyi, şüpheli şeylerden kaçınmayı gerektirir. Yoksa ‘yasakları duymazdan’, ‘helâlleri görmezden gel’ sonra de ki, ‘O (cc) bizi affeder.’ Böyle ancak nefis insanın kendisini kandırır.

Tamam affeder de kimi?

O (cc) aynı zamanda, ‘zerre miskal hayır ve şerri’ hesap edendir; O (cc) aynı zamanda en güzel (adaletli) intikam alandır. Boynuzlu koyun ile boynuzsu- zun ince hesabını görecek O (cc) değil midir?

Haksızı, hukuksuzu, zalimi, yalancıyı Rabbimiz neden affetsin?

‘Allah’ kelâmını dilinden düşürmeyen nice insanlar var ki, hakikat-i halde Allah’ı bilmez, Kur’ân’ı anlamaz, Peygamberi (asm) tanımaz. Ama çok iyi telâffuz ettikleri, çalışılmış, içinde ‘Allah’ kelâmı geçen pek çok cümleleri vardır.

Peki, Allah’ı bildiği halde, Peygamberimizi (asm) tanıdığı halde, hak ve hukuk gasplarına devam eden kimseler var mıdır? Onlara sorsanız kendilerini sonuna kadar haklı bulmazlar mı? O zaman bu nedir?

Çare, hakkın hatırını âlî tutmaktır. Rabbimizin rızası ve kabulü, hakkın hatırındadır. Peki, hak nedir? Düşmanının bile tasdik edip, kabul ettiği itirazsız değişmezlerdir.

Bırakın düşmanı en yakınındaki insanlar bile yapılanın haksızlığına hükmedebiliyor iken, kulağına birileri hak ve hakikati fısıldarken, sen tevillerle, şeytanî hilelerle, nefsî müdafaalarla mukabele ediyorsan, daha kimden ne duymayı bekliyorsun? Allah, birisinin diliyle o hakikati sana duyuruyor olmasın?!

İnsanın nefis kulağı hep, mümaşaatla, gülücüklerle, hep ‘iyisin’, ‘hoşsun’, ‘haklısın’lara daha açık oluyor. Hak ve hakikati söyleyenler, sevimsiz geliyorlar. Onu ancak vicdan kulağı duymaktadır. Vicdan kulağı da bir müddet sonra çevre etkisiyle, senin gibi düşünenlerin tesiriyle duymaz hale geliyor. Onun için hak ve hakikatler biraz da olsun acıdırlar, hazmı zordur.

Adam, ihlâssız tavrı ile tutumu ile bütün Müslüman kardeşlerinin hukukuna tecavüz edecek, hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz edecek, hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik edecek sonra da, Allah gafur ve rahimdir diyerek, affedilmeyi bekleyecek. Ohh ne âlâ iş!

Bu şuna benziyor, Adam, ‘bir Allah var’ deyip, O’nun emir ve yasaklarına kulak asmıyor, gönderdiği Peygamberin (asm) mesajlarını dinlemiyor, tövbe istiğfar da etmiyor; sonra da kurtuluş bekliyor. Mümkün mü?

Sen ihlâssızlıkla birlikte olduğun insanların hak ve hukuklarını çiğne, onların emvalini gasbet, sadece çevrendeki bir yaren grubunun ‘haklısın, haklısın’larına kulak ver; bir özür, bir kusur beyanı hak getire, ondan sonra da ‘affedilmeyi’ bekle. Oh ne âlâ memleket!

Korkum o ki, en çok hakka girenler, dilinde en çok hak ve hukuk; halinde ve uygulamalarında da en çok hak hukuk gaspları olanlar olacaktır.

Allah’ın rızasını gözetenlerin, önce Allah’ın kul hakkını gözettiğini bilmeleri gerekir.