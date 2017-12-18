Lise yıllarımın hareketli, bir o kadar da idealist zaman dilimlerini yaşadığım İstanbul, aslında bana adam olmanın, bir dava adamı olmanın yollarını da gösterdi.

Onun için benim kendime gelmemde, kendimi bulmamda bu gün bu köşede bu cümleleri kuruyor olmamda İstanbul’un özel bir yeri vardır.

İstanbul deyince, kim heyecanlanmaz ki! Her gönlünde hatır taşıyanın bir maşukudur İstanbul. Zihinde yer etmeye başladığı andan itibaren dem ve damarlara kadar sinen, derinleşen bir yaşam halidir bu şehir.

İstanbul deyince, insanı çepeçevre saran özel bir yaşam hali akla geliyor. Bundandır ki, İstanbul’u yaşamak, İstanbul’da yaşamanın çok ötesindedir.

Geçenlerde, ‘Adım adım İstanbul’u yazan, kıymetli büyüğüm, kalemini nurlara teslim etmiş, narin insan, edebiyatçı İslam Yaşar’la İstanbul’u adımladık.

İnsan, İstanbul üzerine kitap yazan bir ağabeyle İstanbul’u adımlayınca, kulağına hep İstanbul ile ilgili özel bilgiler fısıldanıyor. Ve İstanbul’un özellerini bilince de insan kendini bu şehirde daha bir özel hissediyor.

Evet, İstanbul’u sevmek, İstanbul’u tanıdıkça gelişen bir duygudur. Tanımadan ne kadar sevebilir ki insan.

İslam Yaşar’la İstanbul’u gezmek, İstanbul’un koluna girmek gibi bir şey.

Şehrin ruhunun bir insan diliyle sizinle konuştuğunu hissediyorsunuz. Evet, İstanbul bir kimlik, İstanbul bir yaşam tarzı, bir hayat kalitesi.

Onun için İstanbul’da yaşayan herkes İstanbullu olamıyor. İstanbul’da yaşayan kaç kişi İstanbul’u yaşıyor ki?

Kenar semtlerinden şehrin kalbine doğru yaklaşınca, kalp atışlarınızın daha bir hızlandığını hissediyorsunuz. Bu şehir heyecanlandırıyor insanı.

Detektörle mücevher arar gibi, şehrin ruhuna yakınlaştıkça kendinizi farklı bir frekansta, bir şeylere daha bir yakın olduğunuzu hissediyorsunuz.

Şehre girince, önce kimlik kartı gibi şaheser camiler karşılıyor sizi. Büyük mimar, koca Sinan çıraklık eseri Şehzade Camii ve kalfalık eseri Süleymaniye Camii ile adeta ‘hoş geldiniz’ diyor size.

Şehrin gerçek sahiplerinin kimler olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Eser kiminse, mekanın sahibi de odur. Kendinizi, bir mahcubiyet içinde sahip çıkamadığınız mirasyedi yaramaz çocuklar gibi hissediyorsunuz.

Her eser, siz onu gönlünüze alınca, o zaman kapılarını açıyor size.

Şehri ne kadar kalabalıklaşsa da, sokaklar ne kadar kirlense de hemen derinin altında, az ileride atıp duran kalp gibi, hassas kulaklara, inceliğini kaybetmemiş yüreklere nice terennümler varlığını hissettiriyor. Gerçekleri öğrenmek için zahirden batına, kabukta öze geçmek gerekiyor.

Zamanında dünyaya nam salmış, adaletle hükmetmiş koca koca padişahların, hemen az ileride sükûnet içerisinde size el uzattığı, gülümsediği, ziyaretten memnun olduğu silueti adeta göz perdenize yansıyor.

Bu sefer daha farklı duygularla adımlar atıyorsunuz. Yalnız olmadığınızı, sağınızda solunuzda birilerinin size nezaret ettiğini, elinizden tuttuğunu hissediyorsunuz. Siz şehrin içine girerken, şehir de sizin içinize giriyor.

Büyüklüğü, Allah’a kullukta, kendilerine verilenleri O’nun yolunda sarfetmek şeklinde göstermişler, o büyük şahsiyetler.

Onlarda eser deyince, Rabb’e sunulan ve sadece O’ndan rıza beklenen bir kulluk hali kendini gösteriyor. Koca Sinan’ın, eseri, muhteşem Süleymaniye Camii’nin altında imza gibi duran küçük, ama ince sanatlı türbesi, tam bir kulluk halini resmediyor. Büyüklüğün, kulluğu yaşamak olduğunu gösteriyor.

İnsan bu eserler arasında temaşa ederken, tefekkür ederken İstanbul’da olduğunu, İstanbul olduğunu, kul olduğunu daha bir idrak ediyor. Şehir sizi her sokakta adım adım şaheserleriyle eğitiyor.

İstanbul’da, gerçek İstanbul ruhu size, martıların terennümü eşliğinde bir kulluk şarkısı söylüyor. Ömürden geri kalanın sadece bir hoş seda olduğunu gösteriyor. Ve kocaman bir ruhun eseri olan mimari eserler kulağınıza eğilip, Said Nursi ifadesiyle, ‘Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.’ diyorlar.

Ve, siz de bu ruh hali ile, İstanbul’da İstanbul’u yaşamaya başlıyorsunuz.