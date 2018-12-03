"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İyi ki muhtaç insan!

Sebahattin YAŞAR
03 Aralık 2018, Pazartesi
İnsan sayısınca, insanın ‘ihtiyaçları’ sayısınca, hayatı anlamlı kılan ‘şey’ler var. Bazı ihtiyaçları da insanın, ‘hayati’ düzeyde. Onlar olmazsa olmaz.

Peki nedir onlar? 

Onlar o kadar çeşitli ki. Bazıları pamuk ipliğiyle bağlı hayata, bazıları da halatlarla. İkisi de problem. Ne kopmamacasına bir bağımlılık, ne de boşvermişlik hali. 

Bir çiçeği istediği gibi, bir baharı da istiyor insan.

İnsan sayısız ihtiyaçlarını karşılamaya da, onun ahengini bozan şeylerden uzak durmaya da ihtiyaç duyuyor. İnsanın ihtiyaçlarının olması da o ihtiyaçlarının karşılanması da, yine bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor.

İstemek duygusunu Veren’in, vermek istemesi gibi bir şey bu. Yani vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi.

 Bu da öyle, ihtiyaçları veren, o ihtiyaçları gidermek istiyor.

Dünyaya gelecek bir bebek için, önce özel donanımlı bir anne varoluyor.

Ve insan yaşı, şartları ne olursa olsun bir şeylere muhtaç! Muhtaç olma duygusu ne güzel bir duygu. İnsana insanlığını, kulluğunu hatırlatıyor. 

Gece karanlığında, ıssız mekânda ilerlerken birden aracın durup; kapkaranlık, kimseciklerin olmadığı o yerde kalakalmak öylece… Ve sonra, üşüşen yüzlerce korkunç düşünceler içerisinde, yeniden çalışıvermesi…

Hıçkırıklarla ağlayan bebeği, annenin onu kucağına alıvermesi…

Beklediğin korkunç sonucun öyle olmadığını işitivermek…

Derinden bir ‘Ohhh!’ çekivermek ne kadar da anlamlı!

İhtiyaç derecesinde, o şeye kavuşmak, ne de çok mutlu ediyor insanı.

Bu da insan olmak demek aslında, kul olmak demek…

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi

    PILPG: Myanmar'ın yaptığı saldırılar acımasızdı

    Fransa'daki protestolara ilişkin son rakamlar açıklandı

    Kansere sebep olan besinler

    Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

    Anayasa Profesörü Kaboğlu: Hukuka dönüş umuduyla Meclisteyim

    Avusturya'da çirkin saldırı

    Niğde'deki çığ düşmesine ilişkin açıklama

    4 ayın en düşük seviyesini gören gram altında son durum?

    Filistinlilere ırkçı saldırılar devam ediyor

    Avrupa basını, Fransa'daki olayları böyle gördü

    Macron protesto alanına geldi

    Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi

    AİHM kararına uyulmazsa ne olur?

    Hak bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz

    Asya’nın bahtının anahtarı dayanışma

    İsrail gazetecileri de hedef alıyor

    YÖK’ten yeni ALES düzenlemesi

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Cumhur ittifakı” çarkı
    Yeni Asya'dan Size

    Medyanın derin krizi ve Yeni Asya
    Genel

    Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi
    M. Said ZEKİ

    Hukuk ve umut
    Faruk ÇAKIR

    Üç önemli tuzak
    Hasan GÜNEŞ

    Medya ve deccal
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları - 2
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın rahmanî yönü nasıl anlaşılır?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dakik bir Nur Talebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.