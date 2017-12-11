"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kurtarıcı üçlü zirve

Sebahattin YAŞAR
11 Aralık 2017, Pazartesi
Kudüs özelinde yaşanan son gelişmeler, insanlığı daha da özelde, Müslümanlar ile İsevileri uyandıracağa benziyor.

Yahudi toplumunun tarih boyunca sergilediği haris tutum, yine kendilerine hasarete dönüşecek gibi. Çünkü ‘Kim, hırsla isterse, kaybeder.’ bir kaidedir.

Bediüzzaman’ın, Hutbe-i Şamiye’deki tahliliyle, insanlık, tarih boyunca yaşanan savaşların ve fenlerin ikazıyla uyanmış. Hayatın veriliş maksadını anlamış, faniliğini idrak etmiş. Dünyevî ve uhrevî ihtiyaçlarını karşılamak ve dahili ve harici düşmanlardan emin olmak için bir dayanak noktasına ihtiyaç olduğunu hissetmiş. Hatta beşerin bu şiddetli ihtiyacını, dinsizliğin zuhuruyla, küre-i arzın kıt’aları ve devletleri de birer insan gibi hissetmeye başlamışlar.

Yine Bediüzzaman, bu asırda, beşeri kurtaracak, kim uygularsa müjdelere nail edecek üçlü formülü de, ‘hakikati araştırma meyli, insaf ve insanlık sevgisi’ olarak ortaya koymuş. Bir de beşer din-i hakkı da taharriye başlamış, her şeyi sorgular olmuş. Böyle intibaha gelmiş bir insanlık belki geçici bir süre yanıltılabilir, ama uzun vadede bunun devam etmesi mümkün değildir.

Allah’ın, dinini tamamlamak ve yaymak için dünyevî araçlara, liderlere ve topluluklara ihtiyacı yoktur. Bu araçlara ve dine ihtiyacı olan insanlardır.

Allah, varlık şaşkını, makam sarhoşu, günahkâr bir şöhret budalası eliyle de dinine pekâla hizmet ettirebilir. Bu O’na zor gelmez. Belki mümkündür ki, ‘beş yüz senedir yattığınız yeter’ denilen, uyuyan Müslümanları bir meczup eliyle de uyandırmayı tercih, takdir edebilir. Yani uyuyan birisini, bir sineğin uyandırması ve onu büyük bir tehlikeden koruması gibi, bu koca sinek de Müslümanların ve İsevilerin uyanmasına vesile olabilir.

Nitekim İseviler ile Müslümanların dünyadaki saadeti, insanlık değerleri etrafında birlik ve beraberliklerine, ittifaklarına bağlıdır. ‘İslâmiyet’in hakaikı hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var’ diyen Bediüzzaman, belki de bu ‘kabil’ ve ‘mükemmel bir istidadı var’ keşfini yapacak olanların İsevilerle Müslümanların ittifakı olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Gelen müjde cümlelerinden bunu anlamak mümkündür: “İstikbalin kıt’alarında hakikî ve manevî hakim olacak ve beşerî, dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek, yalnız ve yalnız İslâmiyet’tir ve İslâmiyet’e inkılâp etmiş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevilerin hakikî dinidir ki, Kur’ân’a tabi olur, ittifak eder.” (ESDE, s. 334)

İslâmiyete dair, istikbale dönük verilen müjdelerin Müslümanların ‘ef’alle izhar’ şartına bağlanması, adetullaha da uygundur. ‘Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler.’ Bu müjdeye, bu şartı yerine getirecek başka başka topluluklar da liyakat kesbedip, nail olabilirler.

Nitekim ‘hakikati arama meyli, insaf ve insanlık sevgisi’ bugün hangi topluluklarda varsa, bu neticeye onlar daha yakınlar demektir.

Bediüzzaman’ın, bu asırda insanın acz ve fakrından dolayı en ehemmiyetli ihtiyacı olan; hadsiz düşmanlara karşı koyma ve hadsiz ihtiyaçlarının karşılama işinin de ancak, ‘Yalnız ve yalnız Sani-i âlemi tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış beşerin çaresi yok.’ diyerek, çareyi göstermesi dikkat çekicidir.

Sulh-u umuminin temini bu temel insanlık değerlerinin hayata geçirilmesin ile mümkün olacaktır. Ve aklın gereği olan bu Kur’ânî adımları kim atarsa, elbette kazananlar da onlar olacaktır. Hissesiz kalmamak duâlarıyla...

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    286. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültür ve Turizm eski Bakanı Günay: AKP ile ilk çatlak kibirle başladı

    İnsan hakları inancımızın gereği
    📷

    Çok anlamlı bir sergi

    Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 tamamlandı

    Hak ihlâlleri OHAL’le arttı

    "İddia ve suçlamaları dikkate almak mümkün değildir"

    Utanç verici bir dönem

    Kıyıya hapsolmakla üretimi arttıramayız

    150 Filistinli daha gözaltına alındı

    Malezya Silâhlı Kuvvetleri, Kudüs için hazır

    Sertel: Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın

    Türkiye'deki 87 İlahiyat Fakültesinden "Kudüs Bildirisi"

    Erdoğan: Trump'ın açıklaması yok hükmündedir

    Bahçeli'den ''seçim ittifakı'' açıklaması

    On binler "Kudüs İslam'ındır" mitingi için toplandı

    Naylon poşetlerle ilgili yeni dönem başlıyor

    İsrailli aşırıcı örgütten Mescid-i Aksa için küstah çağrı

    Beşiktaş'ın rakibi yarın belli oluyor

    Ali Demirel Ağabeyden hatıralar...

    ''10 Aralık 2016 Her Şey Siyah''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kültür ve Turizm eski Bakanı Günay: AKP ile ilk çatlak kibirle başladı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuyucu Yorumları
    Genel

    İnsan hakları inancımızın gereği
    Cevher İLHAN

    Kudüs’ü, İsrail’e peşkeşin perde arkası
    Şükrü BULUT

    Kastamonu kışından Emirdağ baharına
    Süleyman KÖSMENE

    Kudüs bize ağlıyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman, başka din mensuplarıyla ortaklık kuramaz mı?
    Said OKUR

    “Ben şampiyon olamam” diyor
    Genel

    Risale-i nur’u tanıtacak bir gazeteye ihtiyaç vardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.