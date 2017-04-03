"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Mensubiyet imtihanını geçmeden dâvâ adamı olunmaz

Sebahattin YAŞAR
03 Nisan 2017, Pazartesi
Bir aileye, bir köye, bir şehre, bir memlekete mensup olmak ne güzeldir.

Sonra bir cemaate, bir cemiyete mensup olmak ne kadar anlamlıdır.

Sonra bir dine, bir dâvâya mensup olmak ne kadar yüceltiyor insanı.

Ve bir Yaratıcıya intisap etmek, O’na ait olmak, ne büyük şereftir.

İnsan ne de çok anlamlı bağların, bağlantıların içinde buluyor kendini.

‘Mensub’; bir şeye veya kimseye nispeti olan, alâkası bulunan, bir şeyle ilgili olandır. Yani onunla anılan, onunla birlikte değerlendirilen; ait olduğu şeyin bir parçası olan, onu tamamlayan, onu taşıyan, onu yaşayan, onun için yaşayan, ona dikilmiş, görevlendirilmiş gibi anlamlardadır.

‘Ait olmak’ duygusu ne kadar da anlamlıdır. Bu duyguyla kalbî, aklî, vicdanî, dinî bağ oluşuyor. Pek çok şey ona göre konumlandırılıyor. Meselâ akraba olunca, hükümler değişiyor. Ait olunca sorumluluklar değişiyor. Mensup olunca, bağ değişiyor, fedakârlık değişiyor. Mensup olunca hareket, tavır, tutum, hal değişiyor.

Sağlıklı mensubiyetin derin kökleri bulunuyor. Kolay kolay kopmuyor bağlar. Onun için kolay terk edenin derin, köklü bağlarından söz edilemiyor.

Hani, ‘dört elle sarılmak’ tabirimiz var ya, hani ‘gözün kulağın üzerinde olsun’ tabirimiz var ya, hani, fedakârlık ölçüsünü ifade eden, ‘gözünü kırpmadan canını uğrunda feda etmek’ tabirimiz var ya…

Bütün bu adımlar, güçlü ait olmak duygularının tezahürleridir.

Bir de, ‘pamuk ipliğiyle bağlı olmak’ veya ‘çelik halatlarla bağlı olmak’ tabirleri var. Aidiyet duygusu da bu bağın gücü oranında kendini gösterir.

Öylesine söylenmiş bir cümle ile bütün bağlantıları koparmak nasıl bir bağdır? Menfaat artınca ön saflarda, menfaat azalınca uzaklarda durmak nasıl bir bağdır? Küçücük bir zarar görünce bir daha oralara ayak basmamak nasıl bir bağlanmaktır?

Bir dâvânın mensubu olmak, o dâvânın çilesini çekmekle anlaşılır.

İyi gününde yanında, kötü gününde karşında olmak nasıl bir anlayıştır? Hani kötü gün dostu olmak?

Asıl kahraman, kötü günlerde belli olur.

Mensup, kimse kalmadığında da orada olabilendir.

Dâvâsında fani olmak, mensubiyetin gücüyle anlaşılır.

Her türlü maddî ve manevî zararlar söz konusu iken, çile-gam, keder acı çekerken; ‘dâvândan vazgeç seni nimetlerle donatalım, ne istersen sana takdim edelim’ denirken, hiç tereddütsüz, ‘la ilahe illeallah’ diyenler, mensubiyetlerinin gücünü göstermişlerdir.

‘Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz, beni bu hakikat dâvâsından vazgeçiremezsiniz.’ diyen yüce Peygamber (asm), mensup olmanın, onun uğrunda neleri göze almanın gerekliliğini göstermiştir.

Mensubiyetin derecesi, onun uğrunda feda ettikleriyle anlaşılır.

‘Aramadılar’ diye küsenler, ‘vermediler’ diye uzaklaşanlar, ‘bir cümle kursalar da küssem’ diye nazlananlar; mensubiyetini, aidiyetini onun bunun tavrıyla, tutumuyla, bakışıyla, kaş göz hareketiyle değerlendirenler ne kadar zayıf bir bağ içinde olduklarını izhar ediyorlardır.

Kapıdan kovsalar pencereden girenler; pencereden atsalar, bacadan girenler bir mensubiyetin gücünü, tutumunu gösteriyorlardır.

Neyi kazandığınız, neyi terk ettiğinizden anlaşılır.

Mensup olmak, uğrunda maddî ve manevî bir hayatı hakir görecek kadar bağlı olmak, bağımlı olmak anlamına gelir.

Mensup olmak, onda fani olmaktır.

Mensup olmak, ağır imtihanlardan geçmek demektir.

Mensubiyet imtihanını geçmeden, dâvâ adamı olamazsınız.

Okunma Sayısı: 1566
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Rabia ilhan

    03.04.2017 11:08:03

    Isparta'lı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalbleri görmüş ki; benim gibi bîçare, günahkâr bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı, müçtehidlere dahi tercih ettiler. Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı a'zam gelse, seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Kastamonu - 84

  • bahadır

    03.04.2017 10:04:41

    Allah bizleri davaya öyle zincirle bağlasın ki bu zincirin kilidi bir daha bulunmamak üzere kaybolsun...

  • ibrahim

    03.04.2017 08:57:31

    Gözüm yaşardı, burnum sızladı, boğazım düğümlendi. Maruz kalınan hapisler, tazyikler, tenkiller, tahkirler, sürgünler, kayyumlar, ihraçların da, Resulullah Aleyhisalatı Vesselam'ın sabit kadem olmasına benzeme ihtimali umudu heyecanlandırdı.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.