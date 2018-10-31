‘Nasip’ başka bir şey!

Bazı illerimizden Pazar Gençlik Grubu yazıları yayınlandıkça konuyla ilgili detay bilgiler soran oldu.

Hatta birkaç ilimizde gençlerle bu kabil özel okumalar başlamış bile. Yazarımız Mustafa Gönüllü’nün, eski ve yeni Pazar Gençlik Grubu gençleriyle yaptığı röportaj pek çok tebrik/duâ getirdi.

‘Nasip’ meselesine gelince. Derslerin okuyucu, dinleyici ve hizmet edenleri de ‘nasip’e bağlı. Nasıl mı? Anlatayım; eğitimci Abdurrahman Tan Hocamız iki hafta önce, konu listesinden dersini belirledi ve çalışmaya başladı.

Ders gününden bir iki gün önce karşılaştığımızda, “Hocam her şey hazır. ‘Şeytanların icadı nedendir?’ konusunu okuyacağım. Özet de çıkardım. Sorular ve cevaplar tarzında bir hazırlık yaptım.” dedi. Biz de tebrik ettik.

Ders günü geldi. Derse gitmek için evden çıkmamıza dakikalar kalmıştı ki, hocamız; “Hocam her şey hazır, ders dinleyicisi ekibimle birlikte yola çıktık. Evden yüz metre kadar gittik, baktım aracın lastiği patlamış. Onunla uğraşıyoruz. Gelemezsek veya gecikirsek kusura bakmayın…”

Neticede Tan Hoca, ekibiyle birlikte derse katılamadılar.

Asıl ilginç olan da, aynı dersi önceden hazırlanmış bir kardeşimiz, o gün İstanbul’dan misafirimiz olarak geldi. Ders ona kaldı. Öyle de güzel hazırlanmış ki, gençler kendilerine uygun örneklerle konuyu çok güzel anladılar. Biri organize ediyor, biri dersine çalışıyor, birileri dinleyici olmak üzere hazırlanıyor, ama Rabbimiz, ekibi büyük oranda değiştiriyor ve ‘Benim hesabım farklı.’ diyor ve ders okuyanı, dinleyenleri, hizmet edenleri yeniden tayin ediyor.

İlk kez derse katılan bir kardeşimiz, dersini okuyor, sonra ilk kez derse katılan Berk gibi, Mansur gibi kardeşlerimiz yeni dinleyiciler oluyor. Ve yine o gün, ilk kez çay tabaklarını dağıtma işini küçük Enes yapıyor.

Güzel olan şu ki, dersine çalışan, ama paylaşmak nasip olmayan, dinleme niyetiyle evinden çıkıp, ama bir sebeple derse gelemeyen; ilk kez derse gelip ders yapmak nasip olan, ilk kez Risale-i Nur dinlemek nasip olan ve orada hizmet eden kardeşlerimiz sevaplardan hissedar oluyorlar. Kime niyet kime kısmet.

Evet, nasip denen şey, Rabbimizin fazlından başka bir şey değildir.