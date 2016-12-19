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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Ne zillete düşmek ne de düşürmek

Sebahattin YAŞAR
19 Aralık 2016, Pazartesi
Ne, ‘Nur Talebeleri olmasaydı benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti.’ türü cümleler ne de, ‘Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık’ türü bir kırılganlık hali.

Ne birinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektiriyor ne de netice birinin varlığına veya yokluğuna bağlı bir sistem. Tam tersi, iki tarafı da ayağa kaldıran bir nimetlendirme hali.

Nur Talebelerinin Üstad’ına karşı fazla minnettarlık göstermeleri de istenmiyor, Üstad’ın Nur şakirtlerine karşı çok minnettarlık hissi de.

İki tarafı da güçlendiren tam bir izzet hali. Üstad olarak talebeleri ezmek de yok, talebeler karşısında minnettarlığa düşmek de.

Bir nimet aynı anda taalluk ediyor ve talebelere derslerden ‘istifade nimeti’ni, Üstadına da, bu hakikatleri ‘ifade etme nimeti’ ikram etmiş; ‘iktiran’ olmuş. Bir tarafı güçlendirirken, diğer tarafı yıkmak değil. ‘ben olmasaydım’ türü hasta bir yorum değil, ‘Üstad olmasaydı’ türü bir eksik yorum değil.

‘Sen de biz de istihdam halindeyiz. Nimetlere mazhar olmuşuz. Kimsenin kimseye bir teşekkür bile borcu yok, belki birbirinizi tebriklere, duâlara borcumuz var.’ anlayışı oldukça sıhhatli.

‘Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, duâ ve tebrik ediniz.’ (Mesnevî-i Nuriye, 277.)

Bu ne muhteşem bir duruş örneği! Ne harika bir izzetli kulluk hali! Tıpkı, Asr-ı Saadette, hutbedeki halifeye karşı, duygularını, istek ve şikâyetlerini çok net söyleyebilen sahabe örneklerinde olduğu gibi.

Hâlık-i Rahim, size Nurlardan ‘istifade nimeti’ni, bana da aynı anda ‘ifade nimeti’ni halketmiş. Bu kadar! Siz de nimetlere mazhar olmuşsunuz, ben de.

Üstadlarına fazla minnettarlık gösteren Nur Talebeleri, ‘Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık.’ deseler; ben de derim ki, ‘Ben de bir vakit, Risale-i Nur’un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki, ‘Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti?’

‘Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsî nimetten sonra bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş, birbirine iktiran etmiş. Birbirinin illeti olamaz.’ İki nimetin illeti de Rahmet-i İlâhiyedir.

Yani insan kendisine ihsanda bulunmuş birisine teşekkür edecekse bile, o teşekkürden önce, o ihsanın üstünde, Allah’ın adını görmeli, ona göre almalıdır. Onun için alan da veren de ‘Bismillah’ demelidir. ‘Mün’im-i Hakikiyi hatıra getirmeyen ve O’nun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz.’ ölçüsü, insanı Kur’ânî bir ahlâka çağırıyor.

Ne ilginç bir durum değil mi? Ne talebe Üstad’ları karşısında ezik duruma düşüyor, ne de Üstad’ları talebeleri karşısında baskı uygulayan bir konumda oluyor. Sadece, Allah’a kulluk aranıyor. Bütün mesele bu!

Kimse kimseye ne borçlu, ne de bir minnettarlık söz konusu; ama herkes Rabbi karşısında acz ve fakr halinde bir kulluk sergiliyor.

Birisinin eliyle gelen bir nimete karşı da, ‘İstersen duâ edebilirsin.’ deniyor. ‘Nimetten in’ama bak. İn’amdan Mün’im-i Hakikiyi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtaya, istersen duâ et. Çünkü o nimet O’nun eliyle sana gönderildi.’ (A.g.e, s. 275.)

Her nimeti Allah’tan bilmek böyle bir şey. Birbirine karşı, teşekkür bile değil, tebrik ve duâ. Ne kadar orijinal ve ne kadar Kur’ân’ın ruhuna uygun bir kulluk hali.

Evet, ‘nimetlere mazhar olmak’ noktasında da kulluk edebini bozmamalı insan. Risale-i Nurlar, bozulan kulluk ayarlarına yeniden bir Kur’ânî güncelleme yapıyor, virüslerden temizliyor ve saf ve samimî bir kulluğu gündeme getiriyor.

Nurları okudukça insan kendini bir ciddî tedaviden geçmiş gibi hissediyor. Yüz binler şükür.

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  • Garib Doğu

    19.12.2016 11:25:27

    Üstat,talebe ilişkilerinde de ifrat ve tefritten uzak;vasat hali hükmediyor.Risale-i Nur baştan başa şaheser bir istikamet rehberi olduğu gibi,beşeri ilişkilere de istikamet veriyor. şeyh mürit ilişkilerinde olduğu gibi aşırı sevgi ve hürmetten de uzak durduruyor.Her şeyin vasatı emrediliyor. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Mubalağadan uzak durmak lazımdır.Çünkü mubalağa ihtilalcidir. Haydo,Haydo,Haydar ağa yerine, haydar demek lazım Çünkü bir ifrat,biri tefrittir.Haydar vasattır. Sevginin,hürmetin,ilgi ve alakanı da vasatı makbuldur Çünkü vasat,ölçüdür,dengedir,huzurdur, emniyet ve selamettir,istikamettir. Aşırılıklar daime hayal kırıklıklarına,fitneye, sebep olmuş, beraberinde bir sürü keşmekeşlikleri,getirmiştir. Hatta aşırı muhabbet bazen o şeyin inkârına bile sebep olabiliyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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