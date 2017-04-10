"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Pozitif kökler niyet / rıza

Sebahattin YAŞAR
10 Nisan 2017, Pazartesi
Selâm vermek, pozitif.

Gülümsemek,

Güzel konuşmak,

Barışmak,

Ziyaret etmek,

Tokalaşmak,

Kucaklaşmak,

Çay ısmarlamak,

Yemek ısmarlamak,

Yardım etmek,

Yürümek,

Gelmeyene gitmek,

Sevmeyeni sevmek,

Kötülüğe iyilik etmek,

Çalışmak… pozitif davranışlardır.

Sevmek,

Sabretmek,

Ümit etmek… Pozitif duygulardır.    

Ama ne zaman biliyor musunuz?

Bütün bu güzel davranışları güzel bir niyetle yapınca, anlamlıdır.

Aynı davranışları, dünyevî bir menfaat için yaptığınızı düşünün.

 Amel, niyetle güzeldir.

Niyetin de ruhu, rızayı kazanmak olmalıdır.

İşte o zaman bütün bu yapılan amal-i saliha bir ibadet hükmüne geçer.

Kökler budur.

Amelinizde rıza-i İlâhî olmalı. O razı olsa ve kabul etse, hikmeti de iktiza etse, bütün dünya reddetse tesiri yok.

İnsanı izzet sahibi eden sır budur.

Kimsenin karşısında eğilmeden, dimdik bir şeref abidesi olarak durmak.

Böyle insan, bir başkasının da böyle olmasını temenni eder.

Kimseyi zillete düşürmez.

İzzetli insanların bulunduğu bir topluluğu düşünseniz ya.

Tam da Asr-ı Saadet.

Şerefin, izzetin, namusun, doğruluğun, dürüstlüğün, yardımlaşmanın, barışmanın, iletişimin zirvede olduğu bir dünya.

Kaş çatarak bile kimsenin kimseyi incitmediği bir âlem.

İşte dünya, bu saadetin açlığını yaşıyor.

Bütün açlıklar, kuraklıklar, yokluklar bu saadetin yokluğundandır.

Herkesin kendisine düşen adımıdır imtihanı.

Gece vakti sadece bir sokak lambasının yanması bile çok yerleri aydınlatacaktır. Diğer sokak lambasına ışığı ulaşacak kadar aydınlık yeterli olacaktır. Herkes ışığını yanık tutsa mesele bitmiştir.

İşte pozitif hayat böyle bir şeydir.

Bir yanık ışık, sönük nicelere bedeldir.

Bütün mesele, herkes en çok istediği şeyi, önce kendisi yaşasın bakalım.

Arkası gelecektir.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.