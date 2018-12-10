"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sizce bu yazı kime aittir?

Sebahattin YAŞAR
10 Aralık 2018, Pazartesi
Sen farklısın dostum, çok farklı!

Ömründe seni bir kere dahi düşünmeyen, sana zerre kadar menfaati dokunmayan kişinin imanını kurtarmak için çırpınıyorsun. Onun için çalışıyor,  programlar yapıyor, diller döküyorsun. Neylersin ki elinde değil, başkasını düşünmeden edemiyorsun.

“Boş versene” diyemiyorsun. “Aldırma da geç, git” diyenlere kulak asmıyorsun, “Milleti sen mi kurtaracaksın?” diyenlere: “Evet ben kurtaracağım! Var mı bir diyeceğiniz!” diye haykırıyorsun…

Sen gönüllü bir mahkûmsun dostum!  Saniyeleri Allah yolunda hizmetle geçen bir çelik duvarla örmüşsün çevreni. Sen kendi mahpushaneni kendin yapmışsın, ne diye dışarıdaki aylaklara imreneceksin?

Sen seni seninle mukayese et. Sen başkalarına bakıp da “O niye böyle? Şu niye şöyle?” deme. Sen kendi kabiliyetlerini, kendi duygularını aksâ'l-ğayâta çıkar. Sen kendinle yarış!..

“Bu hükümet-i cumhuriyenin tek memuru ben miyim?” deyip el etek çekme! Bu senin dâvândır…

Unutma! Problemler küçük insanların şevkini kırar, büyük insanların azmini arttırır.

Sen büyük insansın. Çünkü büyük ve ebedî bir dâvâya gönül vermiş, baş koymuşsun. Sıradağlar gibi problemlerle çevrilsen takma kafana!

Bu dâvâ büyükse sahibi de büyük.

Senin gibi ihlâslı, cevval kahramanları yalnız mı bırakır?

***

Sizce bu kahraman ruh hali ihtiva eden yazı kime aittir?

Kendisini, ‘gönüllü mahkûm’ diye tanımlayan Nurun kahraman kimdir?

Bu soruları bilen zaten yazının muhtevasına da yakın bir kahraman kimsedir.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li senatör: Cinayeti yöneten kişi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu

    Macron'un 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklaması bekleniyor

    Mısır'daki Cemaat-i İslamiye, Mursi'yi destekleyen koalisyondan çekildi

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur

    Eğitimde teftiş yetersiz

    Sema Allah’a ulaşmak için yapılır

    5 bin ton et ithal edilecek

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin

    Bulgaristan'da "İslamiyet'e Katkı" ödülü verildi

    Twitter CEO'su Dorsey'e Myanmar paylaşımı tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik

    Suud: Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

    Fransa'dan Trump'a: İşlerimize karışma

    Fenerbahçe Akhisar deplasmanından küme düşme hattında dönüyor

    Almanya iç istihbaratından DİTİB açıklaması

    Engelli Filistinli arkadan vurulmuş... 'Arbedede vurulduğu' açıklanmıştı!

    "Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

    İyot eksikliğine dikkat!

    Petrol fiyatlarını aslında kimler yönetiyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin
    Genel

    5 bin ton et ithal edilecek
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz
    Cevher İLHAN

    “İlâç sıkıntısı” itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ahiretin bekleme salonu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnsan hakları yoksa demokrasi de yoktur
    Süleyman KÖSMENE

    Şüpheli şeylerden sakınmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nobel, barış, hürriyet-1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.