Güzel çiçeklere neden bakılır?

Elinize güzel bir çiçek alın ve sokakta yürümeye başlayın.

Bir de bakacaksınız ki çiçeklerinize nice gözler değecek.

İnsan, güzel çiçeklere neden bakar? Güzele muhtaç olduğundan...

Güzellik fıtrattır. İnsan güzelliğe muhtaçtır. Güzel olanı insan ister ki bu gayet normal bir durumdur. Çünkü “en güzel”den gelmiştir.

Ve her insan güzel insanları sever, sayar. Bundan kastım bedenî güzellik elbette değildir. Bu olağan bir durumdur. Antropolog gibi gözlem yapınca en sade şekilde düşünüldüğünde; insan, “en güzel”den gelip bütün güzellikleri sevdiği belirlenir.

İnsanoğlu herşeyi dış dünyasından beş duyusu aracılığıyla almaktadır. Bunlar, dokunarak, tadarak, koklayarak, duyarak ve görerek. İşte bir çok insan diğer etkileşimlerini duyarak ve görerek elde eder. Güzel duyup, güzel görüp hayattan zevk alan bir insan olmak herkesin arzusudur. Fıtratta bunu sahiplenir. Var olan programda zaten bu mevcuttur. Beşer, fıtraten, şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemâle karşı bir muhabbet ve kemâle karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecâtına göre o muhabbet tezayüd eder, aşkın en müntehâ derecesine kadar gider. (Lemalar, s. 62, 63.)

Güzeli, “en güzel”den dolayı sevmek fıtratın gereğidir dedik. Ve sevmek duygusu öyle bir hâl halidir ki tarifi yetersiz kalır. Her insan duygularından etkilenebilir, ancak şu unutulmamalıdır ki her insan bu duygularından “görülebilir” şekilde etkilenir. Gerek gözün gözüyle gerek kalbin gözüyle...

Değerli yaratılmış insanlar. Ve gerçekten çok duygulu varlıklarız. Dale Carnegie’nin “insanlarla ilgilenirken hatırla ki, mantıklı varlıklarla değil duygulu varlıklarla ilgileniyorsun” dediğine hak veriyorum. Duygularımız bazen mantıklı düşüncelerimizi gölgede bırakabilir. Herkesin bir hayat hikâyesi var ve bu hayat hikâyesinde rol oynayan bir duygulu zekâsı... mantıkî ve duygulu merkezlerimiz arasında gerçekleşen bütün iletişim aslında duygulu zekânın ürünüdür. Bu zekânın gelişimi açısından herşeyi “En Güzel”in hesabına sevince hayatta birçok güzelliklerde beraberinde gelecektir. Önemli olan güzellikleri yaratan “En Güzeli” unutmamak.

Güzel görüp. güzel sevip, güzele özlem duymak duâsıyla...