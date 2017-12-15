Ahir zaman alametleri ve bazı kendini bilmez hocalar

"Ahirzamanda Hazret-i İsa (As) nüzulüne ve deccali öldürmesine ait ehadis-i sahihanın mânâ-i hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zahir ulemalar o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler veya sıhhatini inkâr edip veya hurafevarî bir mânâ verip, âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avam-ı Müslimîne zarar verirler. Mülhitler ise, bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadisleri serrişte ederek hakaik-ı İslâmiyeye tezyifkârâne bakıp, taarruz ediyorlar.”

Bediüzzaman Hazretleri, bu ifadeyi Kastamonu Lahikası’nda (Yazılış tarihi 1936-1943) dile getiriyor. Aradan geçen 75-80 yıla rağmen, günümüzde hâlâ Hazreti İsâ’nın (as) nüzulü ve Deccal’i öldürmesi ilgili hadis-i şerifler hakkında, bir takım kendini hoca, âlim diye takdim eden kimselerin insanların zihinlerini müşevveş ettiğini, hadisleri inkâr ederek insanları tereddüte, yanlış fikirlere sürüklediğini görüyoruz, duyuyoruz.

Bu günlerdeki Mehdi-Deccal münakaşaları boşu boşuna, milletin kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. Ben de bu tip adamlar şu için; “Ey cehâlet sen bir püsküllü belasın, nerde felâket işte sen ordasın” demek istiyorum. Bunların arasında cehaletlerini ortaya koyan da var, fitnekârlıklarını da...

Bazı hocaların kıyâmet alametlerini beklemesi Bektaşi’nin Ramazanı bekleme kurnazlığı gibidir. Rivâyete göre, Bektaşi’nin biri Ramazandan bir gün önce hocaya Ramazanın ne zaman başlayacağını sorar. Hoca da “yarın” der. Bektaşi’nin maksatı bellidir. “Hocam yarın ne demek?” Hoca da “Bugün değil yarın demek” deyince Bektaşi “Ya hocam ben unuturum. Bu kağıda ‘Ramazan bugün değil, yarın’ yazar mısın?” der. Hoca da saf saf yazar. Bektaşi de arada bir kâgıda bakar, Ramazanı hep erteler. Günler geçer, neticede bayram gelir. Sanki bilmiyormuş gibi “Hayrola erenler bu ne şenlik?” diye ahaliye sorar. Ahâli de “Bugün bayram, sen bilmiyor musun?” deyince, Bektaşi “Hoca efendinin bana yazdığı kâğıtta bugün değil yarın yazıyor” diye dalga geçer.

Anlayacağınız, ahir zaman alametlerini anlamayan, rededen sözkonusu gayri ciddi insanlar ücretlerini alıp bu ümmet-i Muhammed (asm)la dalga geçiyorlar. Neredeyse, utanmasalar, “kıyamet gelmeyecek” de diyecekler. Yani sırat-ı müstakimde olanlarla bunlar aynı istikâmette değiliz, artık bütün mesele milletimizin ferâset basiret ve dirayetine kalmış durumdadır.

