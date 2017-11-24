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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları

Şemseddin ÇAKIR
24 Kasım 2017, Cuma
Hz. İsa(a.s) ve İslâm -1-

Biliyorum ki bir kısım dinde sathî muhâkeme-i akliyede nakıs veya enâniyeti kavî, itikadı zayıf bazı vatan kurtaran gafiller ne âlâka diyeceklerdir, onun için önce bazı âlâkaları belirtelim.

1- Öncelikle Hz. İsa (as) bir peygamber olarak, ona inanmak imânın şartlarından biridir.

2- Bir önceki peygamber olarak İslâm’a daha yakındır.

3- Kitabı olan İncil’in adı bile “müjde” anlamında olup son Peygamber olarak Efendimiz’i (asm) ve adâlet Kur’ân-ı Kerîm’i müjdelemektedir (Yuhanna incili ikinci bölüm ve Barnabas İncilinden birçok meseleler gibi)

4- Hz. İsa’nın âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammed’e (asm) ümmet olarak indirilmek için duâsı vs...

5- Bizzat 13 Âyet-i Kerime ve 84 Hadis-i şerif, Hz. İsa’nın ineceğini ve deccalizmin âlem-i İslâm’ı istilâsı hengâmında ona mâni olarak âlem-i İslâmı onun şerrinden kurtaracağı da haber verilmektedir. Bu gibi meselelerde inanmayanlar zâten muhatabımız değildir. 

Fakat şu inandığı halde kafası karışıklara ne dersin denilirse biz de deriz ki: Bu günün en mühim meselesi  bahse konu bu olay ve buna bağlı olarak kıyametin diğer âlametlerinin zuhur edip etmediğidir. Biz şayet diğerlerinin de en son ve zirvesi olan bu olayın olduğunu isbat edersek hâli ile diğer deccal ve mehdi beklentilerinin ne kadar anlamsız olduğu anlaşılır. 

Bu konuda Bediüzzaman, konu ile ilgili Hadis-i Şeriflerde çıkardığı doğru mânaları âhirzaman insanlarına bildirmiştir. 

İşte Bediüzzaman’ın konu ile ilgili tesbitleri: “Âhirzamanda Hazret-i İsa (as) nüzulüne ve Deccalı öldürmesine ait ehâdis-i sahihanın mânâ-yı hakikîleri anlaşılmadığından, bir kısım zahir ulemalar, o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler veya sıhhatini inkâr edip, veya hurafevâri bir mânâ verip, âdeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avâm-ı Müslimîne zarar verirler. Mülhidler ise, bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadisleri serrişte ederek hakaik-i İslâmiyeye tezyifkârâne bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehâdis-i müteşâbihenin hakikî tevillerini Kur’ân feyziyle göstermiş.

Şöyle ki: 

Hazret-i İsa (as) Deccalla mücadelesi zamanında, Hazret-i İsa (as) onu öldüreceği vakitte, on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıcı onun dizine yetiştirebilir derecesinde, vücutça o derece Deccalın heykeli Hazret-i İsa’dan büyüktür” diye meâlinde rivayet var. Demek Deccal, Hazret-i İsa Aleyhisselâmdan on, belki yirmi misli yüksek kametli olmak lâzım gelir. Bu rivayetin zâhirî ifadesi sırr-ı teklife ve sırr-ı imtihana münafi olduğu gibi, nev-i beşerde câri olan âdetullaha muvafık düşmüyor. Halbuki bu rivayeti, bu hadisi,—hâşâ—muhal ve hurafe zanneden zındıkları iskât ve o zahiri, ayn-ı hakikat itikad eden ve o hadisin bir kısım hakikatlerini gözleri gördükleri halde, daha intizar eden zahirî hocaları dahi ikaz etmek için, o hadisin, bu zamanda da aynı hakikat ve tam muvafık ve mahz-ı hak müteaddit mânâlarından bir mânâsı çıkmıştır. 

Şöyle ki: 

İsevîlik dini ve o dinden gelen âdât-ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükûmetle, resmî ilânıyla, zulmetli pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden diğer bir hükûmet ki, yine hasis, pis, menfaati için İslâmlarda ve Asya’da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekâr ve cebbar hükûmetlerle muharebe eden evvelki hükûmetin şahs-ı mânevîsi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün taraftarları da bir şahs-ı mânevîsi tecessüm eylese, üç cihetle bu müteaddit mânâları bulunan hadisin bu zaman aynen bir mânâsını gösteriyor. Eğer o galip hükûmet netice-i harbi kazansa, bu işârî mânâ dahi bir mânâ-yı sarih derecesine çıkar.”1

Dipnot:

1- Kastamonu Lâhikası s. 99.

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