Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları

Hz. İsa (as) ve İslâm -2

İnsanlık tarihini eğitim sistemine benzetecek olursak, Hz. Adem dönemini anasınıfı, Hz. Nuh’dan itibaren ilkokul; Hz. Musa dönemi ortaokul, Hz. İsa ile Hıristiyanlığı lise dönemi, en son Hz. Muhamned (asm) İslâmı da yüksek tahsil veya üniversite olarak değerlendirebiliriz. Zaten bütün semavî kitaplar aynı hakikatleri haber vermektedir. Bediüzzaman’ın tesbiti ile, Tevrat Efendimiz’den (asm) “Ahmed” diye bahsederken, İncil’de “Ahyed,” Kur’ân-ı Kerîm’de de Muhammed (asm) olarak tebeyyün etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm ise diğer dinlerin İslâma konumunu, adeta bir bütünün parçaları gibi belirtir. Mealen “ Bugün sizin dininizi tamamladım ve din olarak İslâm’a razı oldum”1 buyurmakla, İslâm’ın üniversal ve tamamlayıcı bir din olduğunu çok açık ilân etmektedir. Ancak göz göre göre bu güneş gibi hakikatler gözardı edilmektedir.

Hz. İsa (as) Hz. Muhammed’den (asm) önceki son peygamberdir. Dolayısıyla Efendimizden (asm) bahseden ve müjdeleyen çok sözleri vardır.

Barnabas İncil’inde, Hazret-i İsa’nın, son Peygamberin (asm) geleceğini, isminin Muhammed (asm) ile aynı manadaki “Ahmed” olacağını bildirdiği açıkça yazılıdır.

Bu İncilde Hazret-i İsa diyor ki:

“Ben, Allah’ın resulünün yolunu hazırlamak için geldim. Bu Resul, sizden birkaç yıl sonra, İncil tahrif edilip hakikî inananların 30 kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. O zaman, Cenâb-ı Hak, elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde beyaz bir bulut bulunur. O, putları kırar. O’nun (asm) sayesinde, insanlar Allah’ı tanır ve ben de hakikî olarak tanınırım.” (72. bab),

Bir de meseleye Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerifler cephesinden bakarsak, 13 Âyet-i Kerime’nin ve 80‘den fazla Hadis-i Şerif’in, Hz İsa’nın nüzulundan bahsettiğini görürüz. Ne yazık ki, Müslümanların da, Hıristiyanların da büyük bir kısmı, Hz. İsa’nın nüzulu konusunda yanlış bir beklenti içindedirler. Halbuki, aslında Hz. İsa da, Hz. Mehdi de gelmiştir ve vazifesini ifa etmiştir. Şöyle ki; Muhiddini Arabi Hazretleri, Hz. İsa’nın Mehdi’nin doğumundan 30 sene sonra nüzul edeceğini söyler. Hz. Bediüzzaman, doğumundan 30 sene sonra, Hz. İsa’nın ineceği Suriye’nin Emevi Camii’nde hutbe okuması, acaba ne mânaya geliyor?

Dipnot:

1- Maide Sûresi, 3.