"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Fıtrî kanunlara uyulmazsa, terakkide muvaffak olunamaz

Şemseddin ÇAKIR
22 Şubat 2019, Cuma 00:22
Rüyada bir hitabe - 4

Bediüzzaman, bir esrarengiz rüya ile çağa seslenirken, önceki bölümlerde beyan ettiği, “medeniyet-i habisenin beş menfi esasına” ve onun sebep olduğu  Roma dehasının sonuçlarına dikkat çekerek şöyle devam etmektedir: 

Serbest hevanın tahakkümüyle; havâic-i gayri zaruriye havaic-i zaruriye hükmüne geçtiğinden, bedeviyette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Say (çalışma, gayret) masrafa kâfi gelmediğinden; harama sevk etmekle, ahlâkın esasını şu noktadan ifsat etmiştir. Cemaate, nev’e verdiği servet, haşmete bedel ferdi, şahsı, fakir, ahlâksız etmiştir.” (AVM ve diğer toplu alış veriş merkezlerine bakılırsa bu dehşetli fark görülebilir.) İşte bu gibi menfi sebeplerdendir ki, “Kurun-u ûlânın mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu!” Elbette bu işin bir de bloklar boyutu (AB ve ABD gibi) var ki, onlar da küçük devletleri dev gibi yutmuşlar. Demek bu menfi beş esas insanlığa zavallılık ve vahşet getirdiğini Bediüzzaman böylece  isbat etmiştir.

İşte bu gibi sebeplerden dolayıdır ki, Âlem-i İslâmın şu medeniyete karşı istinkâfı ve soğuk davranması ve kabulde ıztırabı, cay-ı dikkattir.

Bu da gösteriyor ki; “Zira istiğna ve istiklâliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki İlâhî hidayet, Roma felsefesinin dehâsıyla aşılanmaz, imtizaç etmez, bel’ olunmaz, tâbi olmaz.”. Zira biri fıtrî öbürü sun’î, biri Rahmanî öbürü şeytanîdir. Bediüzzaman, gayrı fıtrîden dâima uzak durmuştur. Üstad yine 22. Lem’anın ikinci işaretinde  “Hayat-ı içtimaî beşeriyede bir çığır açan eğer kàinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün harekâtı şer ve tahrip hesabına geçer” diye insanlığa tebliğ görevini ifa etmiştir. Bu teşhislerin neticelerini istatistiki tesbitler olarak hadisat-ı âlemi gözler önüne sermiştir.

Şimdi biraz şu, “Serbest hevanın tahakkümüyle havaic-i gayrı zaruriye; havaic-i zaruriye hükmüne geçmiştir” ne demektir? Onun hakkında bir kaç serd-i kelâm  edelim.

Bediüzzaman Hazretleri, insanda hayvanın aksine fıtraten duygular ve meyillerin sınırlanmadığını ifade eder. Eğer hayat-ı içtimaiyede fıtrî kanunlara uyulmazsa, nefis ve heva bir kısım insanları havalandırarak uçurumlardan uçuruma atar ve çoğu ondan zarar görür. O da insanlığı üzer ve mutsuz eder.

Haftaya nasip olursa beşerin beş menfi esasına karşı Kur’ân medeniyetinin beş müsbet esası işlenecektir.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalıcı barış sosyal adaletle mümkün

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

    'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak'

    Fenerbahçe Rusya'da Avrupa'ya veda etti

    Galatasaray'ın ilk 11'i netleşti

    'Bin 500'den fazla Etiyopyalı Sudan'a sığındı'

    Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

    Sınıra komando sevkiyatı devam ediyor

    Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor

    Almanya Mısır'daki infazların derhal durdurulmasını istiyor

    NATO Askeri Komitesi İzmir'i ziyaret etti

    Hatay Dörtyol Belediye Başkanı disipline sevk edildi

    Fenerbahçe'nin Zenit 11'i netleşti

    Afrin'de bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 20 yaralı

    "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı."

    Gıda israfıyla mücadele şart

    Air France şirketinden Venezuela kararı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” tuzağına dikkat
    Faruk ÇAKIR

    AB ile kazanmak
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Armağan Bahtiyar

    Yeni Asya: Muhabbet ve şûrâ
    Genel

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.