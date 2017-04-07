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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kıbrıs’ta 5 gün

Şemseddin ÇAKIR
07 Nisan 2017, Cuma
Bilindiği gibi, nasipsiz lokma yenmezmiş. Nihayet geçen Mart ayında Kıbrıs’a da gitmiş olduk ve yavru vatanla baba vatanın farkını gördük.

Bu seyahatimde şunu daha iyi anladım ki hizmetimiz için Kıbrıs’ın önemi büyüktür. Bilhassa sahabelerin bile o zor şartlarda gelip ila-yı Kelimetullah uğruna fethedip şehit düştükleri Kıbrıs’a -ki birçok şehit sahabe mezarı ve türbesi var- daha fazla önem ve özen göstermeliyiz. 

M. Âkif’in şu ifadesi adeta Kıbrıs ile bağımızı anlatıyor: “Üç beş balta bizi ayıramaz mazimizden / Mademki ağacın kökleri derindir cidden / Gövdesi kesilmiş dalları kopmuş ne çıkar / O, görürsün yine üstündeki edvarı yarar / Yükselerek fışkırtır afakı perişanımıza / Yine bin vaha serer kavrulan imanımıza.”

İşte ecdadın emanet ettiği bu mübarek beldeye sefahat için değil, ancak imana, İslâm’a hizmet için gidilir, çünkü orası bu gibi ulvî değerler için fethedilmiştir.

Bizim gidişimizin zarurî sebeplerine gelince;

1. Orada ihmal edilmiş bir halk var.

2. Yüz bin civarında bir öğrenci potansiyeli var.

3. Bir de bu muazzam potansiyeli heba ettirmek için iç ve dış mihrakların maksatlı ürettikleri işgal haberleri onları tedirgin ettiğinden günü birlik yaşama ümitsizliği aşılanıyor. 

Bediüzzaman’ın ifadesiyle “mani-i herkemal” olan yeis, yani ümitsizlik ise, hiçbir şekilde hayatımıza sahip olmamalıdır. Bilhassa orada yaşayan kardeşlerimizin moralini yükseltmeye mecburuz. Tahdis-i nimet olarak, bu ihtiyaçlardan olsa gerek, katıldığımız sohbet ve toplantılara ilginin büyük olduğunu gördüğümü söylemeliyim.

Bu sohbetlerimizden birinde Fatih isimli bir hukukçu genç şöyle bir soru sordu:

“Hocam ben kesin anladım ki ahir zamandayız, madem öyle ise, bizim ona göre ve daha dikkatli bir yaşantı içinde olmamız lâzım gelmez mi? Yani çok daha dikkatli sebatlı, isabetli, bereketli ve suutlu gibi… Bu duruma göre nasıl yaşayacağız?”

Ben de şöyle bir cevap verdim: “Elbette karıncayı emirsiz, arıyı yasubsuz bırakmayan Allah, insanları da Nebisiz bırakmaz. Biz de o Peygamberin (asm) getirdiği Kur’ân’a, emanet bıraktığı sünnetine sarılacağız. Bize Rabbimizi, Kur’ân’ı ve Peygamberimizi (asm) en iyi anlatan Risale-i Nur’dur ve ondaki reçeteleri tatbik ederek her iki hayatımızı da kurtaracağız inşallah.” 

Bizi dâvet eden, orada mihmandarlığımızı yapan -ki onun için teşekkür ediyorum- ve çok uzun yıllardır Risale-i Nur hizmetine hizmetkârlık eden fedakâr temsilcimiz Eyüp Aktaş’ın da şahadetiyle, Kıbrıs Nur hizmeti için münbit bir zemin. İlgi ve yakınlık bekliyor. Ey ehl-i hamiyet buyurun…

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  • Melisa

    07.04.2017 13:10:51

    Bir Kıbrıslı olarak ve sonradan tesettüre girmiş bir bayan olarak diyorum ki; Kıbrıs'a gidip Hizmet anlatılmalı. Bizim ülkemiz sahipsiz kaldı. Ne yazık ki kimse din hakkında bir şey bilmiyor. Atalardan kalma bazı şeyler zamanla yok olup gitmekte. Camilerimiz de Kıbrıslı gençleri görmek ne mümkün. Sadece cenaze zamanında görebilirsiniz onları. 1902 Doğumlu büyük ninem çarşaflıymış zorla çıkartmışlar çarşafını. Çıkarmazsan kezzap dökeriz demişler. Çok ağlamış. 90 Yaşında dili dualı bir şekilde vefaat etti. Yazmasını hiç çıkarmadı fakat sonrası tam bir facia. Ehl-i dünya yaşamlar, bilgisizce konuşmalar vs. Üstadı tanıdığım gün hayatım değişti. Bugün tesettüre girmemde en büyük rol oynayan gençlik rehberini Üstadımıza yazdıran Rabbime Hamd olsun. Bir vatandaş olarak ne olur Kıbrıs'ı unutmayın. Oradaki insanların size ihtiyacı var. Vesselam...

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