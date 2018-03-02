Tevhidin tenviri

Tevhid tenvirdir; Dalâleti hidâyete, zulümatı nura, vahşeti medeniyete, husûmeti muhabbete, ihtirası aşka, zuhuru huzura, zulmü adâlete, esareti hürriyete tebdil eder.

Nur Sûresi ve bilhassa “Allâhü nurussemâvâti vel arz” âyet-i kerimesi rehberimiz olsun.

Bediüzzaman 23. Söz’ün birinci noktasında “İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyine çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i safilîne düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer... Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. Eğer kat-ı intisaptan (irtibatı kesmekten) ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar nukuş-u esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz” der.

Kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında “besmele” yazdığını söyleyen Bediüzzaman, nasıl okunacağını da şöyle izah eder:

“İman nasıl ki bir nurdur; insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubât-ı Samedâniyeyi okutturuyor. Öyle de, kâinatı dahi ışıklandırıyor. Zaman-ı mazi ve müstakbeli, zulümattan kurtarıyor. Şu sırrı bir vâkıada “Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır; onları inkâr karanlıklarından kurtarıp hidayet nuruna kavuşturur.” (Bakara Sûresi: 257.) âyet-i kerimesinin bir sırrına dâir gördüğüm bir temsille beyan ederiz” der ve “Bir vakıa-i hayaliyede gördüm ki, iki yüksek dağ var, birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere; ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istilâ etmişti.

“...Bu müthiş zulümata karşı, sönük bir cep fenerim vardı, onu istimal ettim. Yarım yamalak ışığı ile baktım; pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve her tarafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki, ‘Keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim!’ dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse öyle dehşetler aldım. ‘Eyvah! Şu fener başıma belâdır’ dedim.

“Ondan kızdım, o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük bir elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi, birden o zulümat boşaldı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Herşeyin hakikatini gösterdi.” (23. Söz, Sözler)

Şimdi bu temsilden alınacak dersler pek çoktur meselâ; Ziya Paşa, “İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez, / Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez” demiş. İşte Üstadın kırdığı fener o küçük akıl feneridir. Böylece irade-i cüziyeyi irade-i külliyeye tebdil etmiş ve âlemi tenvir eden nura mazhar olmuş ve hali ile de o kâinat vusatindeki besmeleleri de okumuştur.

Bu meseleyi yine en güzel ifâde eden Üstâdın “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet hakikî imânı elde eden adam kainâta meydan okuyabilir” sözleridir.

Meselenin tarihî seyrine baksak, aynı gerçeği ayan beyan görürüz. Meselâ Arabistan Yarımadası’nın Fahr-i Kâinat Efendimizden (asm) önceki ve sonraki hali! Öncesinde zulmet bulutları her tarafı kaplamış, insanlık canavarlıkta sırtlanları geçmiş, kuvvetliler zayıfları eziyor, zenginler fakirleri sömürüyor, kız çocukları diri diri gömülüyor, içki kumar v.s. almış başını gidiyorken; Efendimiz (asm) bir şems-i taban gibi doğuyor, bütün kötülükleri güneşin karanlığı kovması gibi kovuyor ve başta da ifâde ettiğimiz gibi; zulmün yerini adâlet, vahşetin yerini medeniyet, cehlin yerini ilim ve irfan alarak bir Asr-ı Saadet meydana geliyor.

Şu kâinâtın lambası olan güneş, nasıl dünyamızı madden aydınlatıyorsa, Efendimiz de (asm) manen nurlandırıyor ve aynen öyle de tevhid bütün mahlûkâtı şemsüşşümus olarak tenvir ediyor, zulümat-ı mutlakadan kurtarıyor.

İşte ey gâfil insan bütün kâinat tevhidin tenviri ile münevver olurken, sen de müstefid ol, mükedder olma!

