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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Bediüzzaman Said Nursî ve Sistem - 2

Sertaç LÜSER
10 Aralık 2017, Pazar
Önceki yazımızda bahsettiğimiz üzere Aziz Üstadımız Sistem’e çok önem vermiş ve sistemin devamı için bütün zorluklara katlanmıştır.

Bu sistemin bizlere  kadar ulaşması içinde sistemin temellerini olan ihlas, sadâkat, uhuvvet, tesanüd, muhabbet vb. kavramları ve hakikatlerini  sıklıkla tekrarlamıştır. Ayrıca Üstadımızın Umum Nur Talebelerine vefatından önce vermiş olduğu en son ders olan mektubu, bir nevi vasiyetnamesi hükmündedir. Bu mektupta başta müsbet hareket olmak üzere bir çok önemli meslek ve meşrep düsturları bizlere aktarılmıştır. Peki bunlar nelerdir?

Üstadımız açısından bir nev’i “Bu düsturlar benden sonra sistemin sıkıntısız bir biçimde devam etmesi için uygulayacağınız bilgileri barındırmaktadır” manasındadır. Sıkıntılar elbette olacaktır. Hatta bu sıkıntılara karşı, sabırla ve şükürle mükellef olduğumuz söylenmiştir. Fakat sisteme zarar verecek yönde olan sıkıntılar, dahili sıkıntılardır ve bu bizim hatalarımızdan kaynaklanmaktadır. Bu hatalara göz yummak sabır mânâsının çok uza- ğındadır. Bu noktada Üstadımız dahili sıkıntıların sisteme zarar vermesinden bahsetmiş, ufak şeylerin göz bebeğimize zarar vermemesi için dikkat edilmesini istemiştir. Çünkü  hizmetimiz yani sistemimiz çok hassastır. En ufak bir his, düşünce bizi hataya sürüklemektedir. Başta ihlâsımızı, sonuçta uhuvvet ve tesanüdümüzü kırmaktadır. Daha çok hizmet edeceğim düşüncesi bile bizi hataya sürüklemektedir. Önemli olan sistemin çarklarına zarar vermeden kemale doğru giden hizmettir. 

O yüzden Uhuvvet Risalesi’nin başında zikredilen şu cümle üzerinde sıklıkla düşünülmesi gereken kısımdır:

“Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset…”

Evet bu cümle başlı başına sebep, gelişme ve sonuç ihtiva etmektedir. Bu cümlede çok şeyler gizlidir. Bu cümle bir his, bir duygu, bir düşünce ile başlayıp sonucu ; İslâmî, şahsî, içtimaî, ahlâkî, beşerî hayatımız için  zehir olan bir hal ihtiva etmektedir.Yani dahilde hizmetimizi, sistemimizi  tarumar eden bir durumdur. Bu cümleyi okudukça Risale-i Nur hizmetinde mükemmel bir yere sahip olan ve en ufak bir menfi hissin kalbine girmesine müsaade etmeyen Hafız Ali Abinin yaşamış olduğu şu durum aklıma gelmektedir.

“Kardeşlerimizden İslâmköylü Hâfız Ali Efendi, kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti, çok kıymettar gördüğüm için size beyan ediyorum:

O zat yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. ‘O daha çok hizmet eder’ dedim. Baktım ki, Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve ihlâsla, onun tefevvukuyla iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem Üstadının nazar-ı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenâb-ı Allah’a şükrettim ki kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. 

İnşâallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillâh, yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor.”1 

Evet bu his inşallah nefsimize sirayet edecek. Bu yüksek hasletleri kazanmak ve muhafaza etmek için birbirimize duâ edelim. 

Tenkid değil duâya, yardıma, müsbet uyarılara ihtiyacımız var. 

Rabbim hizmetimizi ve sistemimizi muhafaza eylesin.

Dipnot:

1- Barla Lâhikası s. 210.

 

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