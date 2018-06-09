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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hürriyet imanın hassasıdır

Sertaç LÜSER
09 Haziran 2018, Cumartesi
İlginçtir ki, yüce kitabımız Kur’ân-ı Hakîm’de ibadetlerle ilgili bir had ve sınır konulmamıştır.

Meselâ namaz, oruç… Fakat beşeri ilgilendiren diğer konularda Nikâh, Miras, Eşlerle münasebet, Boşanma, Savaş, Barış, Faiz, Şahitlik, Hak, Hukuk, Adalet v.b. konularda kesin hükümler ihtiva eden, sınırı belirtilen, insanın nefsine ve iradesine bırakılmayan kesin çizgiler mevcuttur. İnsanın yaratılış gayesi olan iman ve ibadette böyle kesin çizgi olmadığı halde sair konularda bu hükümlerin olması insanı bir nevi şaşırtmaktadır.

Üzerine düşünüldüğünde, bu kesin hükümlerin olması ve uygulanması yine beşerin mutluluğu ve saadeti açısından büyük önem sağlamaktadır. Peki kesin hükümlerle belirtilen bu âyetlerin (Nikâh, Miras, Eşlerle münasebet...) muhtevasına baktığımızda başta ikili ilişkilerimizi etkileyen durumların çözümü olduğu açıkça mevcuttur. Öyle ki bu ikili ilişkilerin bozulması, toplumunda bozulması ve topluma sirayet konusunda ilk tedbir, ilk adımdır.

Kur’ân’da beşerî münasebetleri ilgilendiren bu âyetlerin sıralandığı Bakara Sûresi’nde 229. Âyete geldiğimizde çok dehşetli bir şekilde şu aktarılmaktadır: “Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.”

İşte “zalim kimdir?” sorusunun tam karşılığı budur. ALLAH’ın beşer için koyduğu kuralları kim aşarsa o zalimin ta kendisidir.

Burada beşer için konulan kanunların ilk sırasında hayat hakkı, hür olma hakkı ilk olarak akla gelmektedir. Çünkü hürriyet imanın bir hassasıdır. Rahman’ın bir hediyesidir. İmanın hassası olan bu durumu haksız yere ortadan kaldıran da zalimdir. Aslında zulüm nefisten başlamaktadır. Zalim bu şekilde davranarak kendi hürriyet hakkını da dolaylı yoldan kısıtlamaktadır. Zümer Sûresi 53. Âyette “Ey nefislerine zulmeden kullarım” hitabı, bizi zulüm konusunda tekrar düşünmeye sevk etmektedir. Öyle ki başkasına zulmeden önce kendi nefsine zulmetmektedir. Bunu fark etmesi için birazcık vicdan olması yeterlidir.

Zalimlerin hiç mi vicdanı yoktur? Vardır elbette vardır, ama zulmünde ısrar eden her konuda kendini haklı gören bir zalim için fabrika ayarları çoktan değişmiştir denilebilir. Vicdanında maddeden ibaret bir kalıp söz konusudur maneviyatta pek tesiri yoktur. Demek ki zalimliğin de dereceleri vardır. Başkasını vicdansızlıkla suçlarken, kendi ayağına dolanıp kalbine işleyen sarmaşık misal dallardan bihaber yaşamaktadır.

Şimdi bu gözle toplumumuza baktığımızda kim zalim kim değil, nefsimize baktığımızda ise kime, nerde, ne zaman zulmettiğimiz açıkça ortaya çıkmaktadır. Miheng taşı Allah’ın (cc) koyduğu sınırların aşılmasıdır. Sıkıntı buradan başlamaktadır. İslâmiyeti yaşaması için yaratılan bütün insaniyet hallerini zalimler insan olma vasfından çıkarmaktadır. Evet zulüm ve zalim konusu çok su götürmektedir. Fakat zalimlerin bir özelliği de budur, ”Onlar bu haldeyken hale kendilerini doğru yolda hissetmektedir.”

Rabbim bizi nefsine uyup zulmetmeyi seven kullarından, toplumumuzda da bir virüs gibi ilerleyen zulmetme hastalığından ve zulmü meşrû gören her türlü halden muhafaza eylesin.

Yaşasın zalimler için Cehennem.

Etiketler: risale-i nur, bediüzzaman
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