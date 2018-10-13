"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gayret bizden

Servet Bilgin
13 Ekim 2018, Cumartesi
Geçen ay gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Neşriyat Temsilcileri toplantısından sonra temsilcilerimiz postacı görevini en güzel şekilde üstlenerek gittikleri yerlerde alınan kararları cemaate ilettiler ve Anadolu’da bir hareket meydana geldi.

Bir çok ilimizde gazetemizin ve müessesemizin bu kriz döneminden fazla etkilenmeden atlatılması için toplantımızda alınan kararlar birçok ilimizde uygulamaya geçildi. İzmit başı çekerek yüklü miktarda kitap alımı yaptı, arkasından Trabzon, Düzce, İzmir, Çorlu, Kastamonu,  Malatya, Ş. Urfa, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Samsun, Yozgat, Kayseri, Adana, Tokat, Denizli, Isparta illerimizin toplu kitap siparişleri takip etti.

Bir başka destek kampanyamızda çevremizde bulunan gençlerimize Gençlik Rehberi’ni hediye etme, tavsiye etme, tanıtımını yapma gibi indirimli olarak devam etmekte. Yine diğer bir kampanya yavaş yavaş kitap aboneliği ilgi görmekte.

Neşriyatımızın önemli bir hizmeti de cezaevlerine Külliyat göndermesi taleplerini karşılamakta biraz güçlük çekmekte. Yayınevimize katkıda bulunmak isteyen okuyucularımızın Satış Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın’la irtibata geçmelerini duyururuz İrtibat numarası:  (0532) 609 65 56    

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla kitap fuarları da  başlamış oldu. Yayınevimizinde katılımıyla bu fuarların ilki Manisa da açıldı. İzmir ve Manisalı okuyucularımızın büyük destek verdikleri fuarımız büyük ilgi gördü. Anadolu’da açılacak diğer fuarların da anlaşmaları yapıldı, stand hazırlıkları yapılıyor.  Fuarlar, Risale-i Nurlar’ın ilânatı ve satışı, tanıtımı bakımdan çok önemlidir. Uzun zamandır üzerinde çalışma yapılan internet kitap satış sitemiz yenilendi. Bütün kredi kartlarıyla satış yapılacak şekilde hazırlandı ve faaliyetine başladı.

Evet, bu zamanda, azamî gayret, azamî fedakârlık, azamî ihlâs, azamî himmet lâzım. Öyle görünüyor ki, az bir gayretle bu kriz badirelerini atlatmak çok zor olmayacaktır. Gayret bizden tevfik Allah’tan...

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfları esefle karşıladık

    Bireysel silâhlanma durdurulmalıdır

    CNN'den Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia

    Gençlerin ruh sağlığı bozuluyor mu?

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni açıklama

    Keyfîlik çöküşe götürür

    Trump’ın derdi silâh satmak

    Şırnak'tan askeri araç devrildi: 12 asker yaralandı

    Facebook da doğruladı: Kötü niyetli kişiler 29 milyon hesaba erişti

    Attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı

    ABD'de ölü sayısı 13'e yükseldi

    Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı

    Gazze'de katliam devam ediyor: 7 Filistinli daha şehit oldu, 154 Filistinli yaralandı

    Kılıçdaroğlu Brunson kararını değerlendirdi

    'Tam gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyorum'

    Uluslararası Af Örgütü: Zorla kaybettirme ve öldürme suçları kabul edilemez

    Krizi yok saymayın

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Brunson kararı hakkında açıklama

    Kırıklar nasıl anlaşılır?

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yarı milleti darı ettiniz kardeşim, yeter!
    Ali FERŞADOĞLU

    Yargıtay Başkanı, “Türkiye’de adalet yok!” demek mi istemiş?
    Cevher İLHAN

    Nur Talebeleri “örgüt” değildir
    Genel

    CNN'den Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia
    Cevher İLHAN

    “Bu ne çağrı, bu ne dolar ihâlesi…”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Uykumuz sünnete uygun mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan: Said Nursî’ye minnettarız
    Genel

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni açıklama
    Mehmet ÇETİN

    Ümitsizlik zindanından ümit bahçesine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.