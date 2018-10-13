Geçen ay gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Neşriyat Temsilcileri toplantısından sonra temsilcilerimiz postacı görevini en güzel şekilde üstlenerek gittikleri yerlerde alınan kararları cemaate ilettiler ve Anadolu’da bir hareket meydana geldi.

Bir çok ilimizde gazetemizin ve müessesemizin bu kriz döneminden fazla etkilenmeden atlatılması için toplantımızda alınan kararlar birçok ilimizde uygulamaya geçildi. İzmit başı çekerek yüklü miktarda kitap alımı yaptı, arkasından Trabzon, Düzce, İzmir, Çorlu, Kastamonu, Malatya, Ş. Urfa, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Samsun, Yozgat, Kayseri, Adana, Tokat, Denizli, Isparta illerimizin toplu kitap siparişleri takip etti.

Bir başka destek kampanyamızda çevremizde bulunan gençlerimize Gençlik Rehberi’ni hediye etme, tavsiye etme, tanıtımını yapma gibi indirimli olarak devam etmekte. Yine diğer bir kampanya yavaş yavaş kitap aboneliği ilgi görmekte.

Neşriyatımızın önemli bir hizmeti de cezaevlerine Külliyat göndermesi taleplerini karşılamakta biraz güçlük çekmekte. Yayınevimize katkıda bulunmak isteyen okuyucularımızın Satış Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın’la irtibata geçmelerini duyururuz İrtibat numarası: (0532) 609 65 56

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla kitap fuarları da başlamış oldu. Yayınevimizinde katılımıyla bu fuarların ilki Manisa da açıldı. İzmir ve Manisalı okuyucularımızın büyük destek verdikleri fuarımız büyük ilgi gördü. Anadolu’da açılacak diğer fuarların da anlaşmaları yapıldı, stand hazırlıkları yapılıyor. Fuarlar, Risale-i Nurlar’ın ilânatı ve satışı, tanıtımı bakımdan çok önemlidir. Uzun zamandır üzerinde çalışma yapılan internet kitap satış sitemiz yenilendi. Bütün kredi kartlarıyla satış yapılacak şekilde hazırlandı ve faaliyetine başladı.

Evet, bu zamanda, azamî gayret, azamî fedakârlık, azamî ihlâs, azamî himmet lâzım. Öyle görünüyor ki, az bir gayretle bu kriz badirelerini atlatmak çok zor olmayacaktır. Gayret bizden tevfik Allah’tan...