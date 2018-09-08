"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gönüllü Nur postacıları

Servet Bilgin
08 Eylül 2018, Cumartesi
Risale-i Nurlar’ı muhtaç gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Bu düşünceler içinde talebelerimizle bir istişare yaptık.

O zaman kampanyalı ucuz fiyatlı Küçük Sözler basılmıştı. Elimizde binlerce Küçük Sözler mevcuttu. 

Bir sponsor bularak kitapları nasıl dağıtalım derken, şöyle bir fikir ortaya çıktı: 

“Bu kitapları Cuma günü Kütahya Ulu Camii’nde dağıtalım.” Caminin çıkış kapılarını paylaştık. Cuma namazından çıkanlara birer ikişer dağıtıyor ve güzel tepkiler alıyorduk. Bu ilgi talebelerin hoşuna gidiyor ve şevkle dağıtma işlemini gerçekleştiriyorduk.

Cuma namazından çıkanlar sıraya girip kitap istiyor, kimileri iki adet alıyordu. İltifat edenler, tebrik ve takdir edenler, “Allah razı olsun” diyenler... 

Adeta Küçük Sözler kapışılıyordu. Bu ilgi, takdir ve iltifatlar kardeşlerimizi heyecanlandırmış, şevk ve gayretlerini arttırmıştı. Her biri birer gönüllü Nur postacısı olmuştu.

Bu faaliyetten sonra diğer kampanyalı kitaplarımızı, gazetemizin her yıl 21 Şubat ve 23 Mart’larda verdiği ek ve broşürleri gönüllü Nur postacılarımız cami çıkışlarında, esnaf dükkânlarında ve caddelerde dağıttılar.

Bunları şevkle yaparken, hizmet etmenin verdiği lezzet gönüllerinde sümbülleniyordu.

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’

    Ebru sanatından İslamiyet'e

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    ‘Mantıklı politika’ çağrısı

    Hacıların tuhaf âdetleri var

    Okulda sağlık için temizlik şart

    UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

    "Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

    Rahmetle ve dua ile yad ediliyor...

    İlk kez gözlemlendi

    Ordu Valiliği'nden yaylacılara önemli uyarı

    Kâğıt krizi eğitimi etkiler mi?

    Türkiye dış borca mahkûm hale getirildi

    Otomotivde vergi çok yüksek

    Sekiz AB ülkesinden diplomatik çözüm çağrısı

    Yerli mısırda neden zam var?

    '30 büyükşehirde 'ittifak' yapılabilir'

    'İsrail'e inanmak hataydı'

    Gazze sınırında bir Filistinli genç daha şehit oldu; 45 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nasıl bir heyet?
    Genel

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’
    Genel

    Hacıların tuhaf âdetleri var
    Genel

    Bizim gizlimiz saklımız yok
    Ahmet BATTAL

    Devlet denetimdi, hani?
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dolar yükselmiyor
    Yasemin YAŞAR

    Suyu yavaş yavaş ısıtılanlar
    Genel

    159 yolcuya pizza ısmarladı
    Genel

    Ebru sanatından İslamiyet'e
    Genel

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.