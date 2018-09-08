Gönüllü Nur postacıları

Risale-i Nurlar’ı muhtaç gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Bu düşünceler içinde talebelerimizle bir istişare yaptık.

O zaman kampanyalı ucuz fiyatlı Küçük Sözler basılmıştı. Elimizde binlerce Küçük Sözler mevcuttu. Bir sponsor bularak kitapları nasıl dağıtalım derken, şöyle bir fikir ortaya çıktı: “Bu kitapları Cuma günü Kütahya Ulu Camii’nde dağıtalım.” Caminin çıkış kapılarını paylaştık. Cuma namazından çıkanlara birer ikişer dağıtıyor ve güzel tepkiler alıyorduk. Bu ilgi talebelerin hoşuna gidiyor ve şevkle dağıtma işlemini gerçekleştiriyorduk. Cuma namazından çıkanlar sıraya girip kitap istiyor, kimileri iki adet alıyordu. İltifat edenler, tebrik ve takdir edenler, “Allah razı olsun” diyenler... Adeta Küçük Sözler kapışılıyordu. Bu ilgi, takdir ve iltifatlar kardeşlerimizi heyecanlandırmış, şevk ve gayretlerini arttırmıştı. Her biri birer gönüllü Nur postacısı olmuştu. Bu faaliyetten sonra diğer kampanyalı kitaplarımızı, gazetemizin her yıl 21 Şubat ve 23 Mart’larda verdiği ek ve broşürleri gönüllü Nur postacılarımız cami çıkışlarında, esnaf dükkânlarında ve caddelerde dağıttılar. Bunları şevkle yaparken, hizmet etmenin verdiği lezzet gönüllerinde sümbülleniyordu.

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